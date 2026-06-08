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黑吃黑搶車手210萬贓款 落網歹徒求情「曾被騙百萬」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子等5人在去年8月間，得知詐團車手欲面交鉅款，涉謀畫「黑吃黑」，在大里區搶奪李姓車手210萬元贓款，得手後分贓逃逸，一審判張男等人1年10月至2年2月徒刑，蔡男、張男上訴，張主張「也遭詐百萬」，急於籌措罰金，才會開車接應，此案他非主導者，二審近日審結，雖認定張是詐欺被害人不符減刑要件，但此案張確非主導，刑度卻重於其他依法加重共犯，撤銷改判張1年11月，蔡維持2年。

判決指出，莊姓男子得知李姓車手預定在2025年8月13日上午，在台中市大里區收取210萬元，便策劃黑吃黑，當日8時30分許，張男與許男駕車接應，蔡男、曹男及未成年余男埋伏在場，待李男取得贓款，蔡男等3人將其壓倒，強奪裝有210萬元背包，得手後搭車逃逸分贓。

警方循線追查，陸續逮捕張男等5人，查扣部分贓款，檢察官偵結後，依結夥三人以上搶奪罪及兒童及少年福利與權益保障法，對涉案成年犯嫌提起公訴。

一審審理時，考量張男等人光天化日之下，結夥行搶，嚴重破壞治安，考量許男賠償5萬元達成調解，且蔡、曹2男因與未成年共犯依法加重其刑，一審判處張男有期徒刑2年2月；蔡男與曹男各判2年，許男判1年10月。

張男與蔡男不服提起上訴。張男特別強調自己也是被害人，辯稱曾遭詐騙集團騙走100多萬元，因急需籌措5萬多元罰金，才在共犯慫恿下開車接應 ；且他並非主導者，也不知余男未成年，原審判決2年2月竟重於加重其刑的共犯，蔡男則以坦承犯行求輕判。

台中高分院近日審結，認定張男遭詐百萬之辯詞非行搶藉口，不符減刑要件，一審對蔡男量刑妥適，駁回上訴 。

二審認定，此案主導者為莊男，張男無加重事由，原審量刑重於其他依法加重之共犯，確有失衡，因此撤銷原判，改判張1年11月，蔡男維持2年，仍可上訴。

台中市大里區去年發生黑吃黑詐團車手搶奪案，台中高分院近日審結。圖／本報資料照
台中市大里區去年發生黑吃黑詐團車手搶奪案，台中高分院近日審結。圖／本報資料照

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