毒駕男撞斷所長腿拎水果探病 家屬嚇「我們無福消受」

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品犯，遭施姓男子疑毒駕並倒車輾斷其雙腿，導致右腿髕骨粉碎性骨折，彰化地院裁定施男「無保請回」，檢方準備抗告。陳國銘目前住院治療，但陳的女兒昨晚在Threads發文揭露施男竟不請自來，突然拎著水果禮盒直闖父親病房，讓家人相當恐懼中。

所長女兒以「致交保施先生的法官」為題，指出施男在法庭上保證，會好好與父親和解，取得父親的原諒，「托法官您的福，我們今晚面見了施先生的不請自來，以及，兩盒水果禮盒。」

她指出，父親沒有感受到施先生的好意，相反的，他感到害怕又氣憤，畢竟沒有人知道一個吸毒犯到底是心有悔悟，還是其實是個亡命之徒？突然出現在父親的病房，要求給他改過自新的機會，要是不答應，會不會轉而向父親尋仇？

她最後也說，這兩盒水果禮盒，我們無福消受，只是要向法官您報告這就是施先生在庭上向您承諾的「誠意」，希望法官您明鑒，能還予父親一個平反。

有網友驚呼太可怕「建議快換醫院，太危險了」，也網友指出，檢察官抗告案子不會再分給同一個法官審理了，盼望另一個受理的法官能明辨是非裁定羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885