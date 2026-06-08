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台中律師服替代役竊法院內部文件…涉妨害電腦使用與洩密一審判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

律師張禮安在2015至2016年於南投地方法院服替代役，涉私自下載公務電腦內包含性侵及少年案件的機密電磁紀錄，在退役後將檔案外洩，一審分別依公務員假借職務機會無故取得電磁紀錄罪，判刑4月，不得易科罰金；另依非公務員交付因職務持有之秘密文書罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。其餘涉嫌違反律師法部分獲判無罪。

判決指出，張禮安在2015年9月7日至2016年7月21日服替代役，被分派至南投地院聯合服務中心協助訴訟輔導業務，張男涉假借職務之便，擅自從公務電腦複製大量內部檔案，包含性侵案件被害人、少年及家事事件未成年人的個人資料等依法應保密文書。張男退役後，明知資料敏感，仍在2016年9月4日透過電子郵件，將機密檔案傳送給郭姓男子。

此舉導致法院電磁紀錄管理正確性受損，嚴重侵害當事人隱私，經人告發後，檢察官偵結，依妨害電腦使用罪及洩密等罪嫌將張男起訴。

此外，檢方也指控，已取得律師資格、執業的張男，與未具律師資格的陳姓男子，違法合夥經營法律事務所，涉嫌向當事人詐欺取財，一併依違反律師法及詐欺等罪嫌提起公訴。

台中地院審理時，考量張男身為熟稔法律的執業律師，卻假借過去服役職務機會，無故取得機密，外洩敏感個資，所為實屬可議。

法官審酌，張男在準備程序時終能坦承犯行，態度尚可。針對妨害電腦使用部分，因屬公務員假借職務犯之，依法加重其刑且不得易科罰金，判處4月徒刑。洩密部分，因其交付時已退役，法官變更起訴法條，判處3月徒刑，得易科罰金。

針對檢方起訴違反律師法部分，檢方主張張男與陳男合夥經營事務所並對外招攬訴訟，涉嫌詐欺。不過辯方反駁陳男僅為張姓律師的受雇員工，負責行政庶務與發放薪資，並無實際出資合夥，且接洽時已表明未具律師身分。

一審審酌相關金流與證人證詞，認定張男為事務所實際獨資經營者，陳男僅為員工，並無證據證明兩人有違法合夥經營及詐欺取財之事實；另張男傳送之部分法學講義屬公開資訊，非機密文書，針對張男涉犯律師法及部分洩密指控，諭知張男與陳男無罪，仍可上訴。

台中律師張禮安涉在服替代役期間，下載南投地院應保密資料後外洩，台中地院依妨害電腦使用等罪論處。圖／本報資料照
台中律師張禮安涉在服替代役期間，下載南投地院應保密資料後外洩，台中地院依妨害電腦使用等罪論處。圖／本報資料照

律師 南投 台中地院 替代役

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