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房產留子女釀親子失和、手足翻臉 律師：這幾點做到就無慮

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

富商辭世後子女為遺產對簿公堂，常成為輿論焦點，一般人也可能面臨類似處境。律師林富貴提醒民眾，安排身後事一定要嚴謹，附有負擔之贈與、代筆遺囑都要符合法律要件，避免日後因為財產分配，導致親子失和，手足翻臉。

基隆市王姓婦人主張用「假買賣」把房子贈與女兒，但女兒未依約定讓她住到百年，訴請撤銷贈與。她的女兒提出相關單據，證明當年是買下媽媽的房子。法官審理後，以王婦未能舉證買賣為假、贈與為真駁回告訴。

林富貴說，為了避免死亡後，受贈人要負負擔贈與稅遺產稅，有些父母生前會以「附有負擔之贈與」方式，將房子過戶給子女，一般而言會約定子女對於父母負有扶養義務。

林富貴指出，為了防範子女不履行約定，最好委託律師簽訂附有負擔贈與契約書，並保留房產的買賣契約書、付款記錄，並要求保管權狀。更保險的做法是到地政事務所辦理註記，避免子女甘冒偽造文書罪責，向地政事務所申報遺失所有權狀，再聲請補發，然後出售受贈房產。

林富貴表示，若有註記，受贈人聲請補發所有權狀，贈與人會接到地政事務所通知，可持權狀正本聲明異議，就可以保住房產。

父母指定房產給特定子女，也可能引發兄弟姊妹對簿公堂。基隆有老婦人生前立代筆遺囑，指定名下當時長子居住的房子，要過戶給次子，就讓兄弟倆進法庭爭房產。

長子指代筆遺囑錄影中，媽媽曾說「如果房屋給老二，老大要住哪裡？」顯見把他現住的房子過戶給弟弟，並非媽媽口述遺囑意旨。媽媽口述不順暢，且多由代筆人以提問方式誘導回答，訴請確認遺囑無效。

次子答辯，媽媽說「如果房屋給老二，老大要住哪裡？」僅是她的疑問，經在場人士說明，母親仍決定將房子過戶給他。

法官查出遺囑是由老婦人指定見證人，柯姓律師筆記後宣讀、講解，經遺囑人認可後蓋印，見證人簽名，並非代筆人以誘導方式作成遺囑。老婦人雖曾問長子要住哪兒，但也有說過世後過戶次子時，長子應搬走，堪信遺囑為真，駁回告訴。

林富貴表示，遺囑分自書、公證、密封、代筆及口授遺囑，實務上代筆遺囑由律師兼代筆人，通常代筆遺囑會錄影及錄音。除律師外，還要有二名證人，且在立代筆遺囑時從頭至尾在場。

林富貴說，立遺囑人必須有識別能力，若意識表達欠缺者，律師通常會要求立遺囑人出具醫院證明書，證明立遺囑人有識別能力，遺囑才有效。代筆律師通常會詢問見證人看到的實況，並藉由錄影確認立遺囑人及見證人，都知道立遺囑人的意思，確保遺囑成立。

基隆市王姓婦人主張用「假買賣」把房子贈與女兒，但女兒未依約定讓她住到百年，訴請撤銷贈與，因未能舉證買賣為假、贈與為真，基隆地院法官駁回告訴。聯合報資料照
基隆市王姓婦人主張用「假買賣」把房子贈與女兒，但女兒未依約定讓她住到百年，訴請撤銷贈與，因未能舉證買賣為假、贈與為真，基隆地院法官駁回告訴。聯合報資料照

房產 贈與稅 遺產稅

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