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媽媽拒搬出女兒名下房子 稱早年贈與訴請撤銷無法舉證…法官判媽媽敗訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

王姓婦人主張早年把房子「贈與」女兒，但女兒想賣屋，違反讓她住到百年的約定，訴請撤銷贈與，要回房子。女兒辯稱跟父母買房後，基於孝心無償供父母居住，但沒答應住到百年。法官指王婦無法舉證買賣為假、贈與並附加約定為真，駁回告訴。

王婦提告指出，25年前她和女兒約定「讓爸爸居住至百年」，假裝「買賣」把名下房子過戶給女兒。她的丈夫前年去世後，女兒刊登租、售房屋訊息，清空客廳家具，揚言拆除佛桌，甚至威脅她若不搬離，就要斷水、斷電、斷瓦斯。

王婦認為，女兒的言行令她身心難安，形同拒絕履行負擔約定，並有不履行扶養義務事實，訴請塗銷登記，把房子回復自己名下。她長期住在屋內，也可認雙方「居住至百年」使用借貸合意，女兒應容忍她繼續居住至死亡。

王婦的女兒提出金融單據，辯稱當年是用260萬元買下媽媽名下的房子，部分以媽媽先前欠款抵充，另支付140萬元。她基於親子情誼，讓父母持續居住，但未允諾居住至百年。媽媽指控她恐嚇或虐待均屬無中生有，聲明駁回告訴。

遺產及贈與稅法規定，二親等以內親屬財產買賣以贈與論，能提出已支付價款確實證明者，不在此限。王婦提出繳稅清證明書，指當年把房子過戶給女兒時，國稅局核課贈與稅3197元。倘若是買賣，女兒大可提出資金證明免繳贈與稅，女兒未提出，印證買賣為假、贈與為真。

基隆地方法院法官審理後指出，國稅局核課贈與稅絕非「買賣為假、贈與為真」的適切證據，因為兩造可能為免提供資金往來證明，致使過戶程序曠日廢時，選擇配合完稅合乎常情事理，也是二親等間不動產移轉普遍現象，未採信王婦的主張。

王婦和丈夫原擁有同樓層兩戶房屋，目前分別在女兒、兒子名下，內部牆面已打通。王婦的兒子附和媽媽的的主張，表示姊姊因為無償取得房產，所以有約定讓父母居住至百年。姊姊付給媽媽的錢，屬孝親「零花錢」，不是房產的買賣價金。

法官指出，王婦的兒子迴護媽媽，把姊姊提出的金流窄化為孝親不可信。他是王婦財產的潛在繼承人，證詞自非客觀中立難採用。王婦認為女兒同意她居住至百年，顯已混淆事實行為與法律行為界線，請求塗銷房屋移轉登記，或以使用借貸定有特殊期限，請求女兒讓她居至死亡為止均無理由，駁回告訴。

王姓婦人主張早年把房子「贈與」女兒，但女兒違反讓她住到百年的約定，訴請撤銷贈與，要回房子。女兒辯稱基於孝心無償供父母居住，但沒答應住到百年。基隆地院法官指王婦無法舉證買賣為假、贈與並附加約定為真，駁回告訴。聯合報資料照
王姓婦人主張早年把房子「贈與」女兒，但女兒違反讓她住到百年的約定，訴請撤銷贈與，要回房子。女兒辯稱基於孝心無償供父母居住，但沒答應住到百年。基隆地院法官指王婦無法舉證買賣為假、贈與並附加約定為真，駁回告訴。聯合報資料照

贈與稅 房子

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