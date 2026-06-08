撞傷2警 毒駕男無保請回 彰檢抗告

彰化縣施姓男子涉嫌毒駕企圖逃逸，員警持警棍打破車窗，伸手開門後拉出施男。圖／民眾提供

彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品人口施姓男子時，遭對方駕車倒車衝撞，造成右腿臏骨骨裂、左腿大面積擦挫傷。不過檢方聲請羈押施男後，彰化地院裁定無保請回。彰化地檢署表示，將立即提出抗告。陳國銘表示，尊重法院裁定結果，後續交律師處理。

陳國銘指出，事發當時自己與同事均身穿制服執勤，照理施男應清楚知道攔查者為警察，卻仍駕車衝撞後逃逸，導致他右腳膝蓋以下骨裂碎裂，經醫師縫合治療，左腳也遭車輛輾過並有大面積擦挫傷，預計須靜養一段時間，才能評估何時恢復上班。

警方調查，施男為警方列管毒品人口，且因妨害名譽案件遭通緝。陳國銘與趙姓員警日前前往埔鹽鄉查訪施男，過程中遭其駕車衝撞，兩名執法人員均受傷。施男經唾液快篩檢測涉毒駕，全案依妨害公務、公共危險及傷害等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

檢方指出，施男罪嫌重大且有毒品前科及施用毒品惡習，過去也涉及公共危險及傷害案件。這次施男拒絕攔查並駕車逃逸，造成員警受傷，初步檢驗又呈現俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯陽性反應，因此向法院聲請預防性羈押。

不過彰化地院認為，施男先前涉及案件已向檢方報到並獲准易科罰金，難認有逃亡或拒捕動機；檢警提出的證據也尚不足以證明其有故意衝撞員警情形。此外，毒駕部分僅初步篩檢，施男過去無酒駕、毒駕前科，坦承肇事並表達願和解，因此裁定無保請回。

彰化地檢署強調，近期毒駕案件聲請預防性羈押超過十件獲法院裁准。對於漠視證據、違反經驗法則及社會通念、甚至理由矛盾，明顯輕忽社會大眾生命安全及執法人員安危的裁定，必定提出抗告。