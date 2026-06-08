聽新聞
0:00 / 0:00

撞傷2警 毒駕男無保請回 彰檢抗告

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化縣施姓男子涉嫌<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>企圖逃逸，員警持警棍打破車窗，伸手開門後拉出施男。圖／民眾提供
彰化縣施姓男子涉嫌毒駕企圖逃逸，員警持警棍打破車窗，伸手開門後拉出施男。圖／民眾提供

彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品人口施姓男子時，遭對方駕車倒車衝撞，造成右腿臏骨骨裂、左腿大面積擦挫傷。不過檢方聲請羈押施男後，彰化地院裁定無保請回。彰化地檢署表示，將立即提出抗告。陳國銘表示，尊重法院裁定結果，後續交律師處理。

陳國銘指出，事發當時自己與同事均身穿制服執勤，照理施男應清楚知道攔查者為警察，卻仍駕車衝撞後逃逸，導致他右腳膝蓋以下骨裂碎裂，經醫師縫合治療，左腳也遭車輛輾過並有大面積擦挫傷，預計須靜養一段時間，才能評估何時恢復上班。

警方調查，施男為警方列管毒品人口，且因妨害名譽案件遭通緝。陳國銘與趙姓員警日前前往埔鹽鄉查訪施男，過程中遭其駕車衝撞，兩名執法人員均受傷。施男經唾液快篩檢測涉毒駕，全案依妨害公務、公共危險及傷害等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

檢方指出，施男罪嫌重大且有毒品前科及施用毒品惡習，過去也涉及公共危險及傷害案件。這次施男拒絕攔查並駕車逃逸，造成員警受傷，初步檢驗又呈現俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯陽性反應，因此向法院聲請預防性羈押。

不過彰化地院認為，施男先前涉及案件已向檢方報到並獲准易科罰金，難認有逃亡或拒捕動機；檢警提出的證據也尚不足以證明其有故意衝撞員警情形。此外，毒駕部分僅初步篩檢，施男過去無酒駕、毒駕前科，坦承肇事並表達願和解，因此裁定無保請回。

彰化地檢署強調，近期毒駕案件聲請預防性羈押超過十件獲法院裁准。對於漠視證據、違反經驗法則及社會通念、甚至理由矛盾，明顯輕忽社會大眾生命安全及執法人員安危的裁定，必定提出抗告。

毒品 毒駕

延伸閱讀

彰化毒駕男倒車衝撞！埔鹽分駐所長右腿骨裂 檢聲押被駁回將抗告

新北汐止騎士形跡可疑涉毒駕 士檢聲押獲准

新北土城警查毒品遭嫌犯衝撞 「開16槍攔截」圍捕逮人

情侶路邊閒聊遇亮刀驚魂 持刀怪客辯「想勸架」遭法辦

相關新聞

不爽地勤態度差...師姐打趣稱「行李有炸彈」 法官簡判結果曝

去年7月間原定隨宗教團體赴美宣慰僑胞的退休婦人「徐師姐」，在桃園國際機場二航廈出境大廳辦理報到時，不爽地勤的態度，在詢問行李有無違禁品時，竟打趣笑稱「有啊，有炸彈」；由於徐認罪，桃園地院改以簡易判決，依違反民用航空法判罰5萬元。

撞傷2警 毒駕男無保請回 彰檢抗告

彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品人口施姓男子時，遭對方駕車倒車衝撞，造成右腿臏骨骨裂、左腿大面積擦挫傷。不過檢方聲請羈押施男後，彰化地院裁定無保請回。彰化地檢署表示，將立即提出抗告。陳國銘表示，尊重法院裁定結果，後續交律師處理。

毒駕放人惹議！彰化市長怒要檢舉法官 地院發聲明澄清

彰化縣近期接連發生疑似毒駕案件，檢方對嫌犯提出羈押聲請，但法院最終均裁定無保請回，引發抨擊。對此，彰化地院澄清，近來針對彰化地檢署查獲毒駕犯行而向法院聲請預防性羈押的案件，裁定准予羈押的件數已逾10件以上，充分體現法院就檢警對毒駕行為進行必要遏制作為的支持。

獨／醫美女總監燒死叼菸哥案外案...「乾哥」毒駕賓士持槍到場 下場曝

台中市李姓男子前年3月開車撞死矽品陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任醫美總監的謝姓女友口角，謝女朝李身上潑汽油，燒死李男，遭判刑14年確定，案發時，謝女搭乘「乾哥」陳男的賓士車到場，陳男持改造手槍入屋與李母對峙，事後還被檢警查出涉毒駕肇事，一審依毒品、槍砲等罪，分判5月（可易科）、5年徒刑，更一審近日審結，駁回上訴。

苗栗無號誌路口女騎士未停讓...遭超速女撞死 二審判緩刑免關

苗栗縣李姓女子在前年間，開車行經苗栗縣銅鑼鄉一處無號誌交岔路口時，超速直行，與同向路口未暫停讓右方車先行、騎乘機車的賴姓女子發生碰撞，致賴女頭胸部重創合併顱內出血、氣血胸等傷害，送醫急救後不治，一審依過失致死罪，判刑7年，全案上訴台中高分院後，李女與被害人家屬達成和解，駁回上訴，宣告緩刑2年，尚未確定。

影／毒駕男撞警所長獲無保請回 彰檢提抗告、受傷警發聲了

彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品人口施姓男子時，遭對方駕車倒車衝撞後企圖逃逸，造成右腿臏骨骨裂、左腿大面積擦挫傷。不過施男經檢察官聲請羈押後，彰化地方法院裁定無保請回，引發外界關注。彰化地檢署表示，對裁定結果不服，將立即提出抗告。陳國銘受訪表示，尊重法院裁定結果，後續將交由律師處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。