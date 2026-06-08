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悔過戶女兒 母舉證不足討房敗訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市王姓婦人訴請撤銷將房屋贈與女兒，因女兒欲出售房屋並要求她搬離。法院認定王婦未能提供足夠證據證明買賣為假，駁回其訴訟。 示意圖／Ingimage
基隆市王姓婦人訴請撤銷將房屋贈與女兒，因女兒欲出售房屋並要求她搬離。法院認定王婦未能提供足夠證據證明買賣為假，駁回其訴訟。 示意圖／Ingimage

基隆市王姓婦人訴請撤銷贈與女兒房屋，指女兒要賣房，要求她搬離，違反讓她「住至百年」約定；女兒稱，已買下母親房子，基於親子情誼無償供父母居住，但沒答應住至百年。基隆地方法院認定，王婦無法舉證買賣為假、贈與並附加約定為真，駁回告訴；可上訴。

王姓婦人指出，廿五年前她以假買賣將名下房屋過戶給女兒，與女兒約定「讓爸爸住至百年」，她長期住在該屋，雙方有「住至百年」使用借貸合意，女兒應讓她續住至死亡；但丈夫前年過世後，女兒刊登租售房屋訊息，清空客廳家具，揚言拆除佛桌，威脅她若不搬離要斷水斷電斷瓦斯，形同拒絕履行負擔約定，有不履行扶養義務事實，訴請塗銷房屋移轉登記。

王婦女兒提出金融單據，稱當年用二六○萬元買下房屋，支付一四○萬元，其他以母親先前欠款抵充，基於親子情誼讓父母續住，但未允諾住至百年，母親指控她恐嚇或虐待均屬無中生有。

王婦提出繳稅清證明書，指當年過戶房子給女兒時，國稅局核課贈與稅，女兒未提出資金證明免繳贈與稅，印證買賣為假、贈與為真。王婦兒子表示，姊姊因無償取得房產，有約定讓父母住至百年，姊姊付給母親的錢，屬孝親零花錢，不是房產買賣價金。

法院認定，兩造可能為免提供資金往來證明，致使過戶程序曠日廢時，選擇配合完稅合乎常情事理，也是二親等之間不動產移轉普遍現象，不採信王婦主張；王婦和丈夫原有同樓層兩戶房屋，目前分別在女兒、兒子名下，內部牆面已打通，兒子是王婦財產潛在繼承人，證詞自非客觀中立難採用，迴護母親把姊姊提出金流窄化為孝親不可信。

法官指出，王婦認為女兒同意她住至百年，顯已混淆事實行為與法律行為界線，請求塗銷房屋移轉登記，或以使用借貸定有特殊期限，請求女兒讓她住至死亡為止均無理由，駁回告訴。

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