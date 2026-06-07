獨／醫美女總監燒死叼菸哥案外案...「乾哥」毒駕賓士持槍到場 下場曝

台中市李姓男子前年3月開車撞死矽品陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任醫美總監的謝姓女友口角，謝女朝李身上潑汽油，燒死李男，遭判刑14年確定，案發時，謝女搭乘「乾哥」陳男的賓士車到場，陳男持改造手槍入屋與李母對峙，事後還被檢警查出涉毒駕肇事，一審依毒品、槍砲等罪，分判5月（可易科）、5年徒刑，更一審近日審結，駁回上訴。

判決指出，陳姓男子（42歲）2024年4月8日晚間，施用毒品後，隔日清晨6時許，接獲曾任醫美總監的謝姓女子（36歲）聯絡，因謝女無交通工具，「叼菸哥」李姓男子又要謝女外出，幫忙買機車汽油，陳男駕駛賓士車到場，接謝女外出買汽油。

二人開車回程時，陳男因藥效發作，不慎撞上路邊停放車輛，兩人返回李家後，陳男持改造手槍入屋，李母看到後，要求陳男放下手槍，陳男一度持槍與李母對峙，李男與另名賴姓女友人返家後，衝上前奪槍拆解、丟棄在地，謝女則是看到李男與賴女同行，質疑李男感情不忠，朝李男潑灑汽油後，以打火機點燃縱火，李男傷重不治。

警方獲報到場處理火警，當場查扣遭拆解的槍支零件，在陳男車內起獲24顆安非他命毒品錠劑，經採尿送驗，確認呈陽性反應，檢方依違反槍砲、毒品等罪，起訴陳男。

台中地院審認，陳男非法持槍、毒駕肇事，嚴重危害社會治安與交通安全，辯護人雖主張陳男需獨立扶養未成年子女，請求減刑，不過陳男的犯行，對社會潛在威脅鉅大，不符情堪憫恕的減刑要件。

另外陳男辯稱當時是要歸還槍支，槍支屬於李男，主張有供出槍支來源，請求減刑。

不過法官審酌，李男已在2024年4月13日死亡，李男既然已死亡，檢警無從查獲，沒有因陳男供述槍支「來源」，因而查獲，或因而防止重大危害治安事件發生的情形，自無槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項的減刑適用。

一審依非法持有非制式手槍罪，判5年、併科罰金3萬元；持有第二級毒品、毒駕部分，分判3月、4月徒刑，合併應執行5月，得易科罰金。

全案上訴最高法院後，針對槍砲部分，發回台中高分院更一審，涉毒品、毒駕部分，判刑5月，得易科罰金確定。

更一審近日審結，仍維持一審認定，認為陳男上訴無理由，駁回上訴，仍依槍砲罪，判陳男5年徒刑，尚未確定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市謝姓醫美女總監在2024年潑汽油燒死李姓男友，謝女搭陳姓乾哥的賓士車到場，衍生陳男（右）持槍、毒駕的案外案，更一審近日審結宣判。記者陳宏睿／翻攝

台中市謝姓醫美女總監在2024年潑汽油燒死李姓男友，謝女搭陳姓乾哥的賓士車到場，衍生陳男持槍、毒駕的案外案，更一審近日審結宣判。記者陳宏睿／翻攝