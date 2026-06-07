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苗栗無號誌路口女騎士未停讓...遭超速女撞死 二審判緩刑免關
苗栗縣李姓女子在前年間，開車行經苗栗縣銅鑼鄉一處無號誌交岔路口時，超速直行，與同向路口未暫停讓右方車先行、騎乘機車的賴姓女子發生碰撞，致賴女頭胸部重創合併顱內出血、氣血胸等傷害，送醫急救後不治，一審依過失致死罪，判刑7年，全案上訴台中高分院後，李女與被害人家屬達成和解，駁回上訴，宣告緩刑2年，尚未確定。
判決指出，2024年7月31日上午8時20分許，李姓女子開車沿朝西段產業道路由北往南行駛，行經與銅鑼街路口時，未依規定減速慢行、作隨時停車的準備，反而超速貿然直行，與依正常行向由東往西行駛的賴姓女子機車發生碰撞，導致其人車倒地。
經交通鑑定機關認定，賴姓女子騎乘機車行經無號誌交岔路口，左方車未暫停讓右方車先行，為肇事主因；李姓女子開車行經無號誌路口未減速慢行，還超速行駛，為肇事次因，兩造都有違規情事。
賴姓女子因車禍撞受有頭胸部外傷合併顱內出血、氣血胸等嚴重傷勢，送醫急救後，仍於同日晚間9時40分許不治死亡。檢察官認被告涉過失致死罪起訴。
苗栗地院審認，李女行為不該，但考量無前科、素行尚可，事發後留在現場主動向警方自首並接受裁判，符合自首要件，依法減輕其刑，考量李女犯後坦承犯行，但尚未與被害人家屬達成和解，綜合其學經歷及經濟狀況等一切情狀，判處有期徒刑7月。
李女上訴台中高分院後，在審理期間與被害人家屬達成和解，二審審理後，駁回上訴，但宣告緩刑2年，尚未確定。
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