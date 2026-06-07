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影／毒駕男撞警所長獲無保請回 彰檢提抗告、受傷警發聲了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣警局埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品人口施姓男子時，遭對方駕車倒車衝撞後企圖逃逸，造成右腿臏骨骨裂、左腿大面積擦挫傷。不過施男經檢察官聲請羈押後，彰化地方法院裁定無保請回，引發外界關注。彰化地檢署表示，對裁定結果不服，將立即提出抗告。陳國銘受訪表示，尊重法院裁定結果，後續將交由律師處理。

陳國銘指出，事發當時自己與同事均身穿制服執勤，照理施男應清楚知道攔查者為警察，卻仍駕車衝撞後逃逸，導致他右腳膝蓋以下骨裂碎裂，經醫師縫合治療，左腳也遭車輛輾過並有大面積擦挫傷，預計仍需靜養一段時間，才能評估何時恢復上班。

警方調查，施男為警方列管毒品人口，且因妨害名譽案件遭通緝。陳國銘與趙姓員警日前前往埔鹽鄉查訪施男，過程中遭其駕車衝撞，兩名執法人員均受傷。施男經唾液快篩檢測，安非他命及依托咪酯均呈陽性反應，涉嫌毒駕，全案依妨害公務、公共危險及傷害等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

檢方指出，施男涉犯妨害公務、毒駕公共危險及傷害等罪嫌重大，且有毒品前科及施用毒品惡習，過去也涉及公共危險及傷害案件。這次施男拒絕攔查並駕車逃逸，造成員警受傷，初步檢驗又呈現俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯陽性反應，因此向法院聲請預防性羈押。

不過彰化地院認為，施男先前涉及案件已向檢方報到並獲准易科罰金，難認有逃亡或拒捕動機；檢警提出的證據也尚不足以證明其有故意衝撞員警情形。此外，毒駕部分僅有初步篩檢結果，施男過去並無酒駕、毒駕前科，且已坦承肇事並表達願與受傷員警和解，因此裁定無保請回。

彰化地檢署則強調，近期針對毒駕案件均從嚴審核，聲請預防性羈押案件已有超過10件獲法院裁准。對於漠視證據、違反經驗法則及社會通念、甚至理由矛盾，明顯輕忽社會大眾生命安全及執法人員安危的裁定，必定提出抗告、表達檢察機關嚴正立場，守住保護民眾安全的最後防線。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣施姓男子涉嫌毒駕（左側轎車）企圖逃逸，被員警持警棍打破車窗，伸手開門後拉出施男。圖／民眾提供
彰化縣施姓男子涉嫌毒駕（左側轎車）企圖逃逸，被員警持警棍打破車窗，伸手開門後拉出施男。圖／民眾提供

彰化縣施姓男子涉嫌毒駕（左側轎車），倒車衝撞埔鹽分駐所長後企圖逃逸。圖／民眾提供
彰化縣施姓男子涉嫌毒駕（左側轎車），倒車衝撞埔鹽分駐所長後企圖逃逸。圖／民眾提供

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