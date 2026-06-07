苗栗男連環追撞後肇逃...檢方指控酒駕上訴 二審仍判6月

苗栗縣林姓男子去年開車行經苗栗縣頭份市時，因未注意車前狀況，追撞前方車輛，波及路邊停放車輛，造成鄭姓駕駛受傷，林男卻在警方到場前肇事逃逸，一審判刑6月，得易科罰金 ；檢察官認量刑過輕，提起上訴後，二審駁回上訴，維持原判 。

判決指出，2025年3月22日清晨5時27分許，林男駕駛轎車，沿苗栗縣頭份市文化街由南往北方向行駛，當車輛行經文化街72號前，林男因疏未注意車前狀況，不慎從後方追撞同向由鄭男駕駛之自用小客車高達兩次，同時還擦撞到張女所有、停放於路邊之自用小客車。

事故發生後，鄭男下車察看，質問林男是否酒駕，林男原欲以金錢私下解決，遭鄭男拒絕，堅持撥打110報警，事故造成鄭男受有左肩挫傷的傷害。

檢方認定，林男明知駕駛動力交通工具發生交通事故且致人受傷，卻未停留現場等待警方到場處理，也未主動予以救護，趁鄭男報警之際逕行發動引擎離去，依肇事逃逸致人受傷罪起訴。

苗栗地院審理時，考量林男駕駛轎車肇事致人受傷後，未留下協助救護反逕自離開，影響被害人即時獲得救護及求償的權利，更危害公共交通安全，審酌林男犯後終能坦承犯行，偵查中即以28萬6000元與被害人達成和解、賠償損失，犯後態度尚屬良好，

法官綜合考量其犯罪動機、被害人傷勢、被告智識程度及經濟狀況等情狀後，依肇事致人傷害逃逸罪，判刑6月，可易科罰金。

檢察官就量刑部分提起上訴，主張林男在事故當時，連續追撞被害人2次並碰撞路邊停放車輛，且被害人於警詢時，指稱被告承認飲酒，認為此案肇因是被告不能安全駕駛仍執意上路，並非單純未注意車前狀況。

檢方認為原審漏未審酌此重要事項，量刑未能反映其對社會所生之危害，不符罪刑相當原則，請求撤銷改判 。

台中高分院表示，依據道路交通事故現場圖確實可確認林男追撞被害人車輛兩次、波及路旁車輛，但關於酒駕肇事一節，除被害人單一指述外，無其他證據可佐，且林男堅決否認。

二審認為，原審依據刑法第57條各款情狀進行量刑，並未逾越法定刑度，考量被告已支付28萬6000元達成和解，原審量處有期徒刑6月尚屬適切，無違比例原則與罪刑相當原則，駁回上訴，維持原判，尚未確定。