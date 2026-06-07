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學生控導師封他「大便俠」涉霸凌 家長提國賠30萬法院打臉駁回

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一所國中的學生及其家長指控邱姓導師封兒子為「大便俠」，還有諸多嘲諷、霸凌行為包括請學生去看心理醫生、捏造同學轉學是學生所致、記學生大過，提起國家賠償訴訟；學校表示，相關主張均無事證而過度解讀，屬於個人主觀感受，法院駁回告訴。可上訴。

該名學生及其家長對學校提告指出，學生2024、2025年就讀期間，邱姓導師多次以不當方式對待，包含禁止在課堂發言、散布他受家暴謠言、暗喻他為大便俠、在公開場合請他去看心理醫生，嘲諷他有心理疾病，還揶揄學生身材，造成學生飽受同儕輕視嘲笑。

邱任由他人拿仿真蜘蛛嚇學生、在課堂上公開學生行為自述表、濫用懲處職權逼學生自殘、安排學生坐在特殊座位（固定於角落約半年至1年）、干預他人與學生交友、捏造同學轉學主因是學生所致。

學生及其家長主張，邱姓導師忽視權益、百般刁難等，已構成不當管教、差別待遇、霸凌、身心虐待，侵害受教權、人格發展權、名譽權、隱私權，致學生形象受損、社會評價遭貶抑，嚴重影響社交關係；學生因長期精神壓力而自殘、身心痛苦，求償精神慰撫金30萬元。

學校表示，學生及其家長均屬空言主張、過度解讀，將教師管理、提醒或溝通行為，任意推認為不法侵害，並未提出任何具體、完整客觀證據以實其說，所憑多是其個人主觀感受及事後片面解讀。

學校指出，邱姓導師因接獲該名學生涉有以不當玩笑致同學自傷重大情事，向家長反映，並提醒其行為可能造成風險並促使正視其對同學影響，經查證屬實後，進行必要懲處，屬於校園秩序維護及學生輔導管理正當權限行使，難認記大過處分有違法或霸凌性質。

學校主張，座位安排並沒有孤立或排擠意圖，且邱姓導師僅如實向家長反映學生於校內有亂湊對致同學不適狀況，並未指稱他生轉學主要學生所致；學生及其家長僅憑片段語句即擴張解讀為捏造事實，顯屬主觀臆測，另學生瘀青照片亦難認是邱管教行為所致。

台南地院台南簡易庭說明，依學生及其家長所提出事證，如邱暗喻學生為大便俠，邱是向家長指出，他沒有走漏風聲讓同學知道廁所大便髒亂，是該名學生大聲的說他被主任說是大便俠，才導致班上同學猜測是他；邱還向班上同學說，請大家不要再說等語。

法院指出，邱師並無暗喻、宣傳學生為大便俠行為與意圖，反而是制止班上同學胡亂揣測；學生在紙條上自行書寫大便俠，亦難證是邱所致。所謂用懲處職權逼學生自殘，邱基於給予多次機會但學生仍屢次再犯，依其個人教學專業而簽擬記大過1支，難認屬不法行為。

法院表示，再依據學生與同學對話紀錄，僅能得知學生堅持沒有因為他的話，導致其他同學自殘，以及學生自陳曾拿圓規戳自己，均屬於個人主觀感受、意見表達。另邱經考量學生間身心健康及學習狀況、相處情形，基於教學專業自主而為座位安排，難認具有懲罰性質、標籤化效應。

法院認定，邱基於關心學生心理健康的善意詢問或建議，學生主觀或雖難免不舒服，難認邱有惡意嘲諷學生不法行為；至於學生及其家長其餘指控，均無提出任何證據佐證，難認邱姓教師有相關侵權行為，其請求國家賠償，為無理由，應予駁回。

台南市一所國中的學生及其家長指控邱姓導師封兒子為「大便俠」，還有諸多嘲諷、霸凌行為提起國家賠償訴訟，法院駁回。本報資料照片
台南市一所國中的學生及其家長指控邱姓導師封兒子為「大便俠」，還有諸多嘲諷、霸凌行為提起國家賠償訴訟，法院駁回。本報資料照片

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