逃逸近4年四處打黑工！越籍移工求停押找保人 法官裁定收容

越南籍陳姓移工在4年前失聯，在台四處打臨工，直至今年4月間，才遭警方查獲，由移民署收容，陳男對收容處分提出異議，主張自己隨時可配合安排出境，並已尋得台灣保證人，盼能以限制住居等替代處分，停止收容。台中高等行政法院審認，陳男長期失聯且居無定所，逃逸風險極高，替代措施難防免其再度失聯，裁定駁回其聲請。

判決指出，越南籍陳姓男子在2019年5月間，持移工簽證合法入境台專，從事製造業技工，2022年7月間行方不明，直到2026年4月間，才遭台中港務警察總隊查獲，在台失聯天數高達1372天。

陳男在警詢時坦承，因嫌棄原本工廠薪水太低，為缺錢才逃跑 。失聯期間，他從台南一路到台中四處接洽割草、工地等臨時工，日薪約1700元，平時居無定所，僅借住友人宿舍，查獲當下，陳男身上未攜帶護照，且無遣返費用 。

陳男向法院聲請收容異議，主張自己在台期間除逾期居留外並無刑事犯罪紀錄，本質為單純勞工，並非危害治安之虞犯 。

陳男強調，自己現有護照仍為有效，無須耗時申請，始終坦承不諱，表達強烈自願回國意願，已無再度逃逸之動機。

此外，陳男表示願提供明確住居所配合限制住居，也稱已尋得具備正當職業與資力的台灣廖姓國民，擔任保證人，願出具切結書擔保其按時報到，懇求法院准予停止收容 。

台中高等行政法院地方訴訟庭審認，陳男長達近4年的失聯期間，持續非法工作且居無定所，若非遭警方盤查，顯無自行主動出國的意願。

法官認定，陳男對台灣生活環境、非法打工網絡已有相當程度熟悉，一旦在外，為賺取生活費極有高度非法工作及再次失聯之可能。

此外，陳男雖稱有保證人，但全卷並未見其提出該保證人的身分證明、財力證明或親簽的擔保切結書，以實其說。

法院認為，陳男所提方案無法達成與收容相同程度的實質管束效果，移民署予以收容並無違誤，裁定將異議聲請駁回，仍可抗告。