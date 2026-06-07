「刀準備等你們了」 與姊吵架 弟傳砍柴刀照片犯恐嚇罪 代價3萬元

新北市林姓男子與姊姊發生口角後心生不滿，傳送砍柴刀照片，外加「刀準備等你們了」文字給姊姊，林男的姊姊認為安全受威脅報案，法官審理後指出，林男的行為足讓姊姊認為有恐嚇犯意，心生畏懼，依恐嚇危害安全罪處林男拘役30日。

判決指出，林男因為大伯父的喪葬費處理事宜，與姊姊發生口角，內心不悅。去年2月25日午夜11時51分到隔天凌晨1時許，在住處以通訊軟體LINE傳送住處前地面擺放砍柴刀照片、車內方向盤上擺放砍柴刀照片給姊姊，文字訊息為「刀準備等你們了」、「有種開槍打死我」。

林男的姊姊看到林男傳來的照片和文字心生畏懼， 安全受到危害報案。新北市瑞芳警分局製作筆錄後將全案函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定林男犯行，依涉犯恐嚇危害安全罪起訴。

基隆地方法院法官審理後，依林男自白、林姊供述及

LINE對話紀錄擷圖照片等事證，認定林男行為依一般經驗法則，足讓林姊認為林男有恐嚇犯意，林男行為成立刑法恐嚇危害安全罪。林男傳送數次恐嚇訊息，獨立性極為薄弱，難以強行分開，應視為數個舉動接續施行，僅論以一罪。

法官審酌林男高職畢業，做工維生，家庭經濟一般，不思以理性、平和方式與態度處理家庭問題，竟以言語及砍柴刀照片，恫嚇姊姊心生畏懼，行為不足取。兼衡犯罪動機、手段及坦承犯行犯後態度等情狀，處拘役30日，如易科罰金以1仟元折算1日。全案可上訴。