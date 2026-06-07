台中男帶280萬現金遭覬覦...西屯區停車場3人強盜下場曝光

台中市林姓男子等3人，前年底時得知一名男子將攜帶280萬元現金，林男等3人趁男子攜帶鉅款出現在停車場時，持槍支外型之物及木棒恫嚇被害人後，打傷被害人，強盜鉅款得手，一審依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，分別判處3人7年8月至7年10月不等徒刑，全案上訴二審，近日審結，維持林男刑度，但另名蔡姓共犯，改判8年8月。

判決指出，2024年11月11日晚上9時22分許，林男得知被害人將攜帶280萬元鉅款，出現在西屯區華美西街一處停車場後，林男便邀集蔡男與另名林男謀議行搶。當晚，蔡男駕車載著兩人前往現場伺機而動，見被害人獨自站在車外，蔡男與林男隨即下車，持具槍枝外型之物上前包圍恫嚇，林姓主嫌持木棒逼近。

被害人懾於人數與兇器優勢不敢抗拒，蹲下身子，林姓主嫌趁機將載有現金的車輛開走，蔡男則持槍型物痛毆被害人臉部後駕車逃離，得手後眾人隨即朋分贓款，被害人受有唇部及臉部撕裂傷、臉部鈍傷等傷勢，損失高達280萬元現金，林男等3人被檢方依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪起訴。

台中地院審認，林男等3人正值青年卻不思正道，在公開場合結夥持木棒與槍型兇器，強盜鉅款、傷人，嚴重危害社會治安，考量3人犯後坦承犯行，其中蔡男以30萬元與被害人達成調解、賠償完畢，另兩人則未達成調解。

一審依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，判處林姓主嫌7年10月，蔡男與另一名林男均判處有期徒刑7年8月。

案件經判決後，檢方與被告方針對量刑與部分事實認定不服，依法提起上訴，請求二審法院撤銷原判決並給予適當之刑度。

二審審認，林男量刑妥適，但蔡男涉案部分，撤銷改判，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，改判蔡男8年8月，沒收涉案槍支一把，仍可上訴。