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照顧員揮倒院生釀腦傷3天亡 法院判教養院需連帶賠償200萬元

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園八德某教養院高姓照顧員前年某天中午幫院生量體溫時，因不耐章姓院生拉扯她的紀錄表動手揮開，導致章女往後仰倒、頭部撞擊地面，送醫三天仍不治，家屬提告求償300萬慰撫金，桃園地方法院認定照護疏失與死亡有關，判教養院與高女須連帶賠償死者父母共200萬元，本案可上訴。

判決指出，章姓女院生罹有情緒及重度智能障礙，在教養院接受全日照顧長達30年，2023年5月18日下午1時54分，高姓照顧員在博愛二樓量測10餘名院生體溫並填寫紀錄時，章女因想拿取照顧員手上的紀錄表，從後方及側邊靠近並拉扯，高女在分身乏術下，以手揮開對方，致女院生失去重心仰倒，頭部撞擊地面。

後來才發現女院生躺在地上不動，於2時04分急叫救護車送醫，但章女因創傷性硬腦膜下腔出血，引發腦幹衰竭，病情急速惡化，轉診至林口長庚醫院後，醫療團隊評估即便動刀也極可能成為植物人，家屬強忍悲痛決定放棄無效醫療並同意器官捐贈，章女於同年5月21日過世。

檢警調閱現場監視器畫面，事發當時院生與照顧員身體緊貼，照顧員出手做出揮開動作後，院生隨即倒地不起，院方約20分鐘後才送醫，但院生到院時已無反應。

審理時，高姓照顧員極力撇清，當時僅屬推擋防止拉扯，且院生有情緒障礙常心情不好就躺地撞頭自傷，加上部桃急診醫生看錯斷層掃描的片子，因此誤判病情、家屬後續放棄急救，章女的死與她行為無關；教養院也說，內部設有嚴禁不當管教的SOP，並簽名公告，已盡到監督義務。

法官認為，院生明顯屬行動與平衡能力不足之身心障礙者，照顧員在接觸密集環境中仍施以推擋動作，未注意力道，已構成過失；且從跌倒到送醫間已出現腦部急性出血徵象，與死亡具相當因果關係。

後續醫療程序，縱使醫院判讀有時間差，或是家屬決定放棄救治，一切皆因照顧員推人導致跌倒頭部受創的直接因果關係，況且事發當下全樓層28名院生竟只有高女一人值班照護，可見教養院人力配置有嚴重缺失，未能落實實質的監督與管理，書面公告流於形式。

另就教養院責任部分，法院認定照顧員為執行職務之受僱人，院方未能提出有效監督或人力配置證明，事發當下亦無其他人員即時介入，未盡管理監督義務，須依民法負連帶賠償責任。

法官審酌，原告院生雙親撫養身障女兒長達數十年，遽然痛失愛女，精神承受巨大痛苦，雖然被告辯稱家屬每年僅帶女兒回家過年一次，且教養費多由政府補助，認為300萬元慰撫金過高，但是教養院與照顧員的過失行為明確，最終判決教養院與張姓照顧員應連帶給付死者雙親各100萬元，共計200萬元，全案可上訴。

八德某教養院前年發生女院生企圖拿取照顧員手上的紀錄表時，遭揮開倒地撞傷頭部不治，雙親向法院提出損害賠償，桃園地院認定照護疏失與死亡有因果關係，判處教養院與照顧員連帶賠償雙親共200萬元，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
八德某教養院前年發生女院生企圖拿取照顧員手上的紀錄表時，遭揮開倒地撞傷頭部不治，雙親向法院提出損害賠償，桃園地院認定照護疏失與死亡有因果關係，判處教養院與照顧員連帶賠償雙親共200萬元，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

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