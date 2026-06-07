民眾黨提「柯文哲條款」想刪勾串羈押 法界憂：詐欺、販毒集團難追緝

立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，並將於司法及法制委員會排案審查，其中刪除勾串的羈押要件，被視為「柯文哲條款」。法界人士稱此舉「獨步全球」，並憂心大大影響偵辦組織犯罪案件，尤其讓詐騙集團「受惠」，增加打詐困難度，難以溯源將詐騙集團一網打盡。

民眾黨團認為「勾串」的羈押事由被嚴重濫用，檢察官常刻意不傳特定共犯或證人，再以有勾串之虞聲請羈押，藉此「押人取供」，因此提案修正刑訴法第101條，刪除「勾串共犯或證人之虞」的羈押要件。

黨團提案一出，引起各界熱議，司法院和法務部更齊聲反對。司法院認為，釋字第665號並未認定勾串的羈押原因違憲，若刪除此要件，未來難以追查組織性、偶發性犯罪中的潛在共犯；法務部則指出，會削弱證據保全、組織犯罪追查及社會安全。

法界人士指出，德國將勾串、滅證列入妨害司法公正罪來處罰，日本、美國法制也有相關規定避免影響證人或湮滅證據，我國刑訴法羈押要件規定，符合國外立法例，因此民眾黨團提案可謂是「獨步全球」。

再者，詐欺犯罪猖獗，「打詐」成為全民共識，他表示，詐騙集團組織龐大、共犯人數多，無法一次逮捕全員，得靠被逮之人的供詞再向上追查潛在共犯，若刪除勾串的羈押要件，讓詐團成員交保即有更多機會滅證、統一說詞，甚至協助首腦脫逃，人民不樂見修法成為打詐的「阻力」。

毒駕案件與肇事率逐漸成長，「喪屍煙彈」依托咪酯等新興毒品被濫用，販毒集團多從國外走私來台販賣，而打擊毒品犯罪、遏止毒品流入校園及社區，各界高度共識。法界人士認為，販毒集團高度分工，以組織化經營，必須透過查扣手機、追查金流及共犯供述，逐步向上溯源。

他說，羈押是阻斷組織犯罪串連、保全證據的重要手段，一旦刪除勾串要件，將使偵辦難度提高，且羈押雖限制人身自由，但在法官保留原則下，必須有「涉犯重罪」為前提，後疊加逃亡、勾串、滅證之虞等要件，才會被認定有羈押必要性，並無濫用情形。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案被約談時，拒絕夜間訊問欲離開偵查庭，被檢察官當場逮捕，民眾黨團此次也提案修法，明文禁止檢察官夜間訊問，也被認為是「因人修法」。另刑訴法第108條修正案，將偵查羈押期限縮短為1月、審判為2月，大幅壓縮院檢辦案時間。

民眾黨修正版本也包括刑訴法第93條，將搜索禁止離去、命令在場也納入24小時羈押聲請期間的起算時點，引起法務部反對，將大幅壓縮檢察官偵查時間，混淆不同程序性質與制度目的。