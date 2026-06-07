民眾黨擬刪勾串羈押 陳昭姿：修法防檢濫用

民眾黨立法院黨團提案修改刑事訴訟法諸多條文，引發檢警調與法院關注，立委陳昭姿表示，有關偵查程序、羈押制度的修法提案絕非因人設事，相反地正是因為在柯文哲案中，黨團看到台北地檢署一堆違法偵查、辦案手段，及不停羈押、不停抗告，「一定要把人關進去」的各式花招，為避免任何國人未來都可能陷入同樣狀況，才提出一系列修法。

陳昭姿強調，檢方濫用羈押制度，利用超長時間的關押來達成另類的「押人取供」，此次修法並非限縮院、檢辦案時間，反而是要讓院、檢從正常的偵查、辦案手段進行刑事訴訟程序。

民眾黨團在立法理由中，也引用司法院大法官釋字第六六五號解釋理由書，指羈押是干預身體自由最大的強制處分，是保全證據的最後手段，但「勾串共犯或證人」的羈押事由遭嚴重濫用，法院更屢以例稿及空泛模糊理由裁定羈押被告。

民眾黨團指出，限制或禁止辯護人取得偵查中羈押審查資訊，影響被告訴訟上防禦權甚鉅，現行法卻未要求檢察官敘明事實、提出必要證據，顯有不足，為確保羈押的最後手段性、強化人權保障及遵循無罪推定原則，因此提案修正刑事訴訟法。