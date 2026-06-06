來台假觀光真詐財釀11人受害 馬來西亞男子判徒刑2年8月

馬來西亞姓黃姓男子與蔡姓男子、張姓女子加入詐欺集團，黃仁力兼當取簿水、車手，蔡男當取簿水，張女負責現勘放置贓款地點，3人合作取款60多萬元、取得9張提款卡。彰化地方法院審結，依三人以上共同犯詐欺取財罪，判處黃男應執行有期徒刑2年8月，蔡男應執行2年，張女處1年1月。

判決書指出，即時通訊軟體Telegram暱稱「小藍blue」、「Nuts」、「？？」、「噴火龍」、「OPEN-Sun」、「叔叔」等真實姓名與年籍不詳的人組成詐欺集團，分別招徠蔡男、張女加入，去年黃男在馬來西亞經人介紹結識網友「小藍blue」，8月間被安排來台假觀光真詐財。

詐團成員假冒富邦商銀、富邦證券、中國信託人員，佯稱可投資黃金、帳戶遭盜刷等理由，詐騙6名被害人匯款到指定帳戶，又以可協助申請歐洲創業補助、申請貸款等理由，向徐姓等5名被害人詐騙9個金融帳戶、提款卡及密碼。

「Nuts」透過Telegram群組「Open馬來上人群-小藍」指示黃男，到指定地點 撿拾被害人提款卡，再依指示提領現金，放連同提款卡和提領款項放置在指定地點。蔡男依指示把被害人提款卡送到指定地點，交給詐團不詳成員提款，張女依指示勘查收水手放置贓款地點是否安全。

彰化地院審酌，黃男、蔡男、張女參與詐欺犯罪，不僅詐欺取得無辜民眾財物，並使詐欺取財所得的真正去向、所在得以獲掩飾、隱匿，並考量暨各被害人所受的損害損度、3人參與犯罪的分工方式、自陳智識程度及家庭生活狀況、坦承犯行，張女已與被害人達成和解並履行完畢，蔡男、黃男未與被害人達成和解或賠償損失之犯後態度等一切情狀，量處如附表所示之刑。黃男刑滿或赦免後驅逐出境。可上訴。