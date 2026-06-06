擄人「蓋布袋」施暴…主嫌棄保逃匿 兩幫手被判徒刑1年6月

彰化縣劉姓男子與劉姓、許姓員工，不滿陳姓男子在外講陳姓女子壞話，仍夥同汪姓等3名少年綁架陳男，雙方談判陳男獲釋，卻發現錢包內1萬多元不見而報警。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪，判處劉、許兩員工各有期徒刑1年6月。可上訴。

判決書表示，劉男（棄保逃匿，彰檢通緝中）與劉姓、許姓員工不滿陳男在外言行，夥同汪姓等3名少年（另由彰化地方法院少年法庭調查），2023年7月間由劉姓員工駕車載許男和3少年追蹤陳男車子，在二林鎮某路口刻意追撞，待陳男下車察看時，劉男等人徒手或分持開山刀、木棒和鋁棒毆打。隨後以布袋套住陳男頭部押上車，到劉姓雇主開設的工程行對質談判。許姓少年駕駛陳男車輛一同前去。

劉姓雇主主導談判，並找來雙方嫌隙來源陳姓女子到場為證，要求陳男交大，陳男透過劉姓雇主的朋友聯絡上陳男的「老大」周姓子，經雙方周旋，翌日清晨3點多陳男獲釋準備駕車離去，卻發現車上錢包內1萬3500元不見，劉姓雇主要求在場的人出示身上物品仍未尋獲，即拿出1萬5千元息事寧人。陳男離開後就報警。

彰化地院審酌，劉姓與許姓員工在公共場所聚眾下手實施強暴而傷害陳男，並剝奪其行動自由，所為均非可取，並審酌劉姓員工雖與陳男達成調解，惟自承因在監執行而無力履行，至今未賠付陳男分文，兼衡陳男受傷程度、劉姓和許姓員工的犯罪動機、智識程度、家庭生活經濟與坦承犯罪等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。