快訊

美台軍購案卡關…川普稱「一直都願意談話」 賴總統回應了

月薪5萬準時上下班！她嘆「1理由」超孤單 網卻喊羨慕

鶯歌驚傳火警…木材工廠火勢猛烈、竄濃煙 消防出動65車逾100人搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

工人超商喝酒遭解雇 傳訊嗆工頭「誅三族、追殺令永不止」遭判刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

張姓男子在新北市中和區一處工地工作，因工作期間飲酒遭林姓工頭解雇，雙方爆發糾紛，張男心生不滿，透過通訊軟體Line傳送「追殺令永不停止」、「誅你三族」等恐嚇文字給林姓工頭，造成對方心生畏懼提告。士林地方法院審理，不採信張男誤傳的辯詞，依恐嚇罪判拘役30日，可易科罰金。

判決指出，張男曾為林姓工頭的員工，去年6月16日中午，林男發現張男在工地附近的超商喝酒隨即通知工地主任，因擔心影響工地安全遭勞檢處開罰，決定不讓張男下午進場工作。

林姓工頭透過Line告知，孰料張男不滿，先向林男表示索討空壓機當賠償，並傳送報案證明單照片，隨後傳訊稱「我決定了，吾將餘生，貢獻於你，無論你去天涯海角，追殺令永不停止，不用九族，諸你3族先，吾兒於114年6月10日因殺人已入監服刑，我相信他老爸也不是好惹的狠腳色，戰戰兢兢的過日子，等我蛤......」，林男因此提告。

法官審理時張男否認犯行，辯稱該訊息原本是要傳給一名許姓友人，不知為何會「誤傳」給林男，主張無恐嚇主觀犯意，但法官勘驗雙方對話紀錄，發現張男傳訊前才與林男因工地飲酒糾紛爭執，顯見雙方確有嫌隙，不採信他辯詞。

法官審酌，張男僅因工作處分就恐嚇他人，造成被害人心理壓力，且犯後否認犯行、未和解或賠償，依恐嚇危害安全罪判拘役30日，可易科罰金，以1000元折算一日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

士林地院外觀照。圖／本報資料照片
士林地院外觀照。圖／本報資料照片

超商 恐嚇

延伸閱讀

白菜寶寶協會騙找代孕還恐嚇、下降頭 理事長遭判4年

恐怖男同事長期跟蹤妙齡女回家 半夜拿她安全帽、鞋子猛聞

男童午休哭鬧不停！幼稚園教保員聯手將他鎖在漆黑廁所「關禁閉」

載送郵件被砍血肉模糊身亡 受害家屬嘆：社會病了

相關新聞

工人超商喝酒遭解雇 傳訊嗆工頭「誅三族、追殺令永不止」遭判刑

張姓男子在新北市中和區一處工地工作，因工作期間飲酒遭林姓工頭解雇，雙方爆發糾紛，張男心生不滿，透過通訊軟體Line傳送「追殺令永不停止」、「誅你三族」等恐嚇文字給林姓工頭，造成對方心生畏懼提告。士林地方法院審理，不採信張男誤傳的辯詞，依恐嚇罪判拘役30日，可易科罰金。

台大醫院前醫師陳思原涉性騷 懲戒法院判撤職

國立台灣大學前教授陳思原於兼任附設醫院婦產部主任期間，言語及肢體性騷擾多名住院醫師，監察院彈劾後移送懲戒法院審理。懲戒法...

越南蚵假冒「布袋鮮蚵」1.2萬包流入市面 無良盤商遭起訴

新竹地檢署偵辦牡蠣產地標示不實案件，查出嘉義縣布袋鎮王姓牡蠣盤商涉嫌將越南進口牡蠣摻混台灣牡蠣後，以「布袋鮮蚵」名義販售，流入新竹市量販通路。檢方認定王男涉嫌詐欺取財及販賣假冒食品等罪嫌重大，近日偵查終結，依法向新竹地方法院提起公訴。

高中生墜樓露台變凶宅 鄰居向父母求償650萬判免賠

高雄市某社區大樓前年12月發生一名高中生從25樓墜樓掉落3樓鄰居家露台身亡的事件，露台戶鄰居因此向高中生的父母求償房屋價值減損等逾650萬元，法院審理後認為高中生已成年，屬具有完全行為能力的成年人，且鄰居無法證明父母有管教不當之過失，因此駁回鄰居的求償。

特留分修法 律師指手足「仍可繼承遺產」除非生前做1事

特留分修法，律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，最近法務部公告一份修法草案要刪除遺產繼承「兄弟姊妹特留分」的規定，不過好像很多人誤會了，現在法務部要修法的是讓兄弟姊妹不能主張「特留分」，不是讓兄弟姊妹不能繼承，就算修法通過了，「如果你沒有小孩，爸媽也都先過世了，在你過世的時候，你的兄弟姊妹還是可以繼承你的遺產的」。

誆450萬能幫打通關 8旬資深律師夥司法黃牛行騙遭羈押

高齡87歲李姓執業律師涉嫌夥同葉姓男子，向遭法院判刑民眾謊稱，可花450萬元疏通司法關係、協助案件翻盤，待被害人交付款項，案件上訴結果仍遭法院駁回才知受騙。桃園地檢署近來蒐證後展開搜索，查扣葉男的保時捷休旅車及勞力士手錶各1件，李、葉遭法院聲押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。