工人超商喝酒遭解雇 傳訊嗆工頭「誅三族、追殺令永不止」遭判刑

張姓男子在新北市中和區一處工地工作，因工作期間飲酒遭林姓工頭解雇，雙方爆發糾紛，張男心生不滿，透過通訊軟體Line傳送「追殺令永不停止」、「誅你三族」等恐嚇文字給林姓工頭，造成對方心生畏懼提告。士林地方法院審理，不採信張男誤傳的辯詞，依恐嚇罪判拘役30日，可易科罰金。

判決指出，張男曾為林姓工頭的員工，去年6月16日中午，林男發現張男在工地附近的超商喝酒隨即通知工地主任，因擔心影響工地安全遭勞檢處開罰，決定不讓張男下午進場工作。

林姓工頭透過Line告知，孰料張男不滿，先向林男表示索討空壓機當賠償，並傳送報案證明單照片，隨後傳訊稱「我決定了，吾將餘生，貢獻於你，無論你去天涯海角，追殺令永不停止，不用九族，諸你3族先，吾兒於114年6月10日因殺人已入監服刑，我相信他老爸也不是好惹的狠腳色，戰戰兢兢的過日子，等我蛤......」，林男因此提告。

法官審理時張男否認犯行，辯稱該訊息原本是要傳給一名許姓友人，不知為何會「誤傳」給林男，主張無恐嚇主觀犯意，但法官勘驗雙方對話紀錄，發現張男傳訊前才與林男因工地飲酒糾紛爭執，顯見雙方確有嫌隙，不採信他辯詞。

法官審酌，張男僅因工作處分就恐嚇他人，造成被害人心理壓力，且犯後否認犯行、未和解或賠償，依恐嚇危害安全罪判拘役30日，可易科罰金，以1000元折算一日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康