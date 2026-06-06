台大醫院前醫師陳思原涉性騷 懲戒法院判撤職

國立台灣大學前教授陳思原於兼任附設醫院婦產部主任期間，言語及肢體性騷擾多名住院醫師，監察院彈劾後移送懲戒法院審理。懲戒法院日前判決陳思原撤職並停止任用3年，可上訴。

監察院移送指出，陳思原在台大醫院婦產部主任期間，利用公務上權勢及機會，逾越職務關係與分際，性騷擾多名受其監督指揮的住院醫師，造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，並經台大醫院性騷擾防治及申訴處理委員會決議性騷擾成立。

監察院表示，陳思原所為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，違反公務員服務法第6條及第7條後段規定，情節重大，經調查後，監察院審查通過彈劾提案，將全案移送懲戒法院審理。

陳思原答辯時表示，他對對方所做的握手跟讚美行為，是出於禮貌，並無性騷擾的主觀意思。他在事發後雖然難過但仍秉持善意對人，繼續在專業領域做研究及治病。此事不論是疑似性騷擾或是性騷擾，他已反思，以後不會再有類似的情況發生。