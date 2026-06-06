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網傳取締危險駕車時段 台中警：涉謠言依法究辦
網路社群平台流傳疑台中警方取締毒、酒駕專案勤務時段，台中市政府警察局今天表示，將蒐集涉散布不實訊息、偽造變造文書等違法情事相關事證，依法查處究辦。
網路社群平台流傳疑警察局勤務專案執行時段表，網友憂心可能讓心存僥倖的人規避查緝，削弱警方執法效果。
警察局發布新聞稿表示，網傳版本非警察局正式文件或各分局、大隊與隊格式，疑涉偽造、變造文書或散布不實訊息。
警察局說，經比對局內業務單位（交通警察大隊及保安科）及各分局實際勤務規劃資料，網傳日期、星期、時段與項目等資訊都不符局內勤務表內容。
警察局表示，各項勤務資料依規定管制並落實保密，絕無勤務機密外洩，呼籲民眾勿輕信或轉傳未經查證網路資訊，以免誤導大眾。
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