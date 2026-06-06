網傳取締危險駕車時段 台中警：涉謠言依法究辦

特留分修法，律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，最近法務部公告一份修法草案要刪除遺產繼承「兄弟姊妹特留分」的規定，不過好像很多人誤會了，現在法務部要修法的是讓兄弟姊妹不能主張「特留分」，不是讓兄弟姊妹不能繼承，就算修法通過了，「如果你沒有小孩，爸媽也都先過世了，在你過世的時候，你的兄弟姊妹還是可以繼承你的遺產的」。

2026-06-06 07:30