越南蚵假冒「布袋鮮蚵」1.2萬包流入市面 無良盤商遭起訴

新竹地檢署偵辦牡蠣產地標示不實案件，查出嘉義縣布袋鎮王姓牡蠣盤商涉嫌將越南進口牡蠣摻混台灣牡蠣後，以「布袋鮮蚵」名義販售，流入新竹市量販通路。檢方認定王男涉嫌詐欺取財及販賣假冒食品等罪嫌重大，近日偵查終結，依法向新竹地方法院提起公訴。

新竹地檢署表示，王男為嘉義縣布袋鎮某牡蠣盤商實際負責人，明知客戶訂購的是台灣產牡蠣，且國產牡蠣冬季產量較少、價格高於越南牡蠣，竟自去年7月至10月間，向上游購入越南牡蠣後，在布袋鎮將其以不詳比例摻入台灣牡蠣，再分裝於印有「布袋鮮蚵」字樣的包裝內。

檢方指出，王男以每包約40元價格，陸續出貨給不知情的公司，總計出貨1萬2216包、收取貨款51萬6950元。該公司再將產品配送至新竹市東區知名超市等分銷處，並標示為「台灣蚵仔（牡蠣）」上架出售，消費者因而誤信購買台灣產牡蠣。

全案曝光是由於衛生福利部食品藥物管理署於去年9月間，前往該知名連鎖超市抽驗5包標示產地為台灣的牡蠣，並送交農業部水產試驗所進行鑑定。專家透過牡蠣的外觀型態、大小差異以及「微量元素特徵」進行綜合判斷，識破該批牡蠣實屬「境外牡蠣」。法務部調查局新竹市調查站隨即循線追查買賣紀錄與出貨資料，順利破獲此案。

該案由檢察官王遠志指揮新竹市調查站偵辦。新竹地檢署呼籲，食品產地標示攸關食品安全管理及市場交易秩序，食品業者應善盡原料來源查核及產地溯源責任，確實保存進貨、分裝、出貨等相關紀錄，並確保產品標示與實際來源一致，不得因成本、產量或市場價格差異，將進口食品攙混、假冒為台灣產地販售。

供應鏈業者均應建立可追溯、可查核的管理機制，從源頭 把關食品品質與產地真實性，共同保障民眾食安權益。新竹地檢署署將持續結合衛生、農政及司法警察機關，嚴查食品攙偽、假冒產地及標示不實等不法行為，維護消費者權益、誠實業者經營環境與食品安全秩序。

全案曝光是由於衛生福利部食品藥物管理署於114年9月間，前往該知名連鎖超市抽驗5包標示產地為台灣的牡蠣。圖／新竹地檢署提供

新竹地檢署偵辦牡蠣產地標示不實案件，查出嘉義縣布袋鎮王姓牡蠣盤商涉嫌將越南進口牡蠣摻混台灣牡蠣後。圖／新竹地檢署提供