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高中生墜樓露台變凶宅 鄰居向父母求償650萬判免賠

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市某社區大樓前年12月發生一名高中生從25樓墜樓掉落3樓鄰居家露台身亡的事件，露台戶鄰居因此向高中生的父母求償房屋價值減損等逾650萬元，法院審理後認為高中生已成年，屬具有完全行為能力的成年人，且鄰居無法證明父母有管教不當之過失，因此駁回鄰居的求償。 

判決書指出，原告蔡姓鄰居於2023年初購入社區大樓的3樓房屋及附屬露台並與家人居住，然而2024年12月25日晚間10時許，居住於同棟大樓25樓的洪姓高中生，卻自高處墜落至蔡男房屋的3樓露台，當場不幸身亡，警方隨後出動雲梯吊車前來清理事事發現場。

蔡姓鄰居主張，洪姓高中生的墜樓行為導致其房屋變成凶宅，依據不動產估價師鑑定，該大樓周邊每坪市價約39萬5000元，事故造成房屋市場交易價值減損達3成，受損價值高達952萬7400元，但他僅先就其中的600萬元提出請求。

蔡姓鄰居表示，為了撫慰自身、同住家人與社區住戶的不安情緒，他與大樓副主委商討後，於去年3月辦理法事花費3900元，再加上事發當晚正值聖誕夜，全家人與事故現場僅一窗之隔，直接感受事發當下的驚恐，日後驚恐畫面不斷重現，嚴重影響日常生活，至今全家被迫借住親友家，因此另要求50萬元的精神慰撫金，一共向洪男父母連帶求償共650萬3900元。

洪姓父母庭訊時抗辯，面對愛子突然離世，夫妻倆至今仍無法走出傷痛、每日以淚洗面，且自身也因此嚴重生病，對於屋主所受損失只能表達遺憾與歉意。 

高雄地院法官審理後認為，我國民法自2023年1月1日起，已將成年年齡下修至18歲，洪姓高中生事發時確實已年滿18歲，在法律上屬於成年人，因此父母在法律上已不再是其法定代理人，要求父母負連帶賠償責任，在法律上並無理由。

鄰居另主張洪姓高中生正準備升學考試，與父母同處屋內，懷疑父母可能管教不當，導致兒子承受龐大精神壓力而尋短，並聲請法院傳訊洪姓父母到庭，但洪姓父母因喪子巨大打擊，分別憂鬱症、鬱症等，醫囑均叮囑應避免過度壓力刺激與精神刺激。

法官衡酌洪姓父母遭遇喪子之痛乃人生巨大變故，確實無法承受到庭再次回憶陳述愛子逝世之相關事件，不到場具有正當理由，日前審結，認定鄰居之訴並無理由，判決駁回其所有賠償聲請。

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高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

凶宅 墜樓 鄰居

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