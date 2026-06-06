特留分修法 律師指手足「仍可繼承遺產」除非生前做1事

特留分修法，律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，最近法務部公告一份修法草案要刪除遺產繼承「兄弟姊妹特留分」的規定，不過好像很多人誤會了，現在法務部要修法的是讓兄弟姊妹不能主張「特留分」，不是讓兄弟姊妹不能繼承，就算修法通過了，「如果你沒有小孩，爸媽也都先過世了，在你過世的時候，你的兄弟姊妹還是可以繼承你的遺產的」。

因應現代社會變化及多數民意，法務部6月2日預告民法刪除有關繼承的「兄弟姊妹特留分」、增訂「特別貢獻」等修法草案內容，法務部指出，新法更符合現代家庭生活，並強調尊重遺囑自由。

所謂的「特留分」，王至德表示，是指在當事人有立遺囑分配遺產的時候，「原本可以繼承你的遺產的人，因為你立遺囑不分給他們，他們還是可以主張要保留一定比例的遺產給他們」。

王至德表示，如果沒有立遺囑的話，「兄弟姊妹一樣是可以繼承你的遺產」，所以如果完全不想要分遺產給兄弟姊妹的話，一定要在生前立遺囑才行。