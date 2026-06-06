誆450萬能幫打通關 8旬資深律師夥司法黃牛行騙遭羈押

高齡87歲李姓執業律師涉嫌夥同葉姓男子，向遭法院判刑民眾謊稱，可花450萬元疏通司法關係、協助案件翻盤，待被害人交付款項，案件上訴結果仍遭法院駁回才知受騙。桃園地檢署近來蒐證後展開搜索，查扣葉男的保時捷休旅車及勞力士手錶各1件，李、葉遭法院聲押獲准。

桃園地檢署民生專組檢察官賴瀅羽，近來指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦司法黃牛詐欺案，發現59歲葉姓男子與87歲執業律師李鳴翱，涉嫌利用民眾因詐欺案件遭法院判決有罪後急於尋求救濟的心理，向當事人及其友人宣稱有能力疏通司法關係，只要支付450萬元，即可協助處理案件。

檢方表示，被害人及友人因信以為真，陸續交付450萬元現金，但該案後續提起上訴後，仍遭法院駁回，結果與當初承諾完全不符，被害人才懷疑受騙並向司法機關反映。

專案小組蒐證完備後，於6月3日發動搜索行動，前往葉姓被告住處執行搜索，當場查扣一輛保時捷休旅車及一支勞力士手錶，同時通知李鳴翱、葉姓男子及1名證人到案說明。

經檢察官複訊後，認定兩人涉嫌刑法詐欺取財罪、包攬訴訟罪，以及違反律師法非法執行律師業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大。由於院檢認為兩人有湮滅證據、勾串共犯之虞，且有反覆實施同類詐欺犯罪的可能，因此於4日凌晨當庭逮捕後向法院聲請羈押，法院裁定獲准。

桃園地檢署表示，司法程序攸關人民權益，任何假借司法關說、聲稱可影響裁判結果而收取金錢的行為，均可能涉及刑事責任，檢方將持續深入追查是否還有其他被害人或共犯涉案，全力維護司法公信力。