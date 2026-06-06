聽新聞
0:00 / 0:00

誆450萬能幫打通關 8旬資深律師夥司法黃牛行騙遭羈押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

高齡87歲李姓執業律師涉嫌夥同葉姓男子，向遭法院判刑民眾謊稱，可花450萬元疏通司法關係、協助案件翻盤，待被害人交付款項，案件上訴結果仍遭法院駁回才知受騙。桃園地檢署近來蒐證後展開搜索，查扣葉男的保時捷休旅車及勞力士手錶各1件，李、葉遭法院聲押獲准。

桃園地檢署民生專組檢察官賴瀅羽，近來指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦司法黃牛詐欺案，發現59歲葉姓男子與87歲執業律師李鳴翱，涉嫌利用民眾因詐欺案件遭法院判決有罪後急於尋求救濟的心理，向當事人及其友人宣稱有能力疏通司法關係，只要支付450萬元，即可協助處理案件。

檢方表示，被害人及友人因信以為真，陸續交付450萬元現金，但該案後續提起上訴後，仍遭法院駁回，結果與當初承諾完全不符，被害人才懷疑受騙並向司法機關反映。

專案小組蒐證完備後，於6月3日發動搜索行動，前往葉姓被告住處執行搜索，當場查扣一輛保時捷休旅車及一支勞力士手錶，同時通知李鳴翱、葉姓男子及1名證人到案說明。

經檢察官複訊後，認定兩人涉嫌刑法詐欺取財罪、包攬訴訟罪，以及違反律師法非法執行律師業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大。由於院檢認為兩人有湮滅證據、勾串共犯之虞，且有反覆實施同類詐欺犯罪的可能，因此於4日凌晨當庭逮捕後向法院聲請羈押，法院裁定獲准。

桃園地檢署表示，司法程序攸關人民權益，任何假借司法關說、聲稱可影響裁判結果而收取金錢的行為，均可能涉及刑事責任，檢方將持續深入追查是否還有其他被害人或共犯涉案，全力維護司法公信力。

桃園地檢署民生專組檢察官賴瀅羽據報，資深老律師夥同司法黃牛行騙，詐得450萬元，本月3日發動搜索，查扣名車、名錶之後，將李、葉2男複訊時，當庭逮捕並向法院聲押獲准。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署民生專組檢察官賴瀅羽據報，資深老律師夥同司法黃牛行騙，詐得450萬元，本月3日發動搜索，查扣名車、名錶之後，將李、葉2男複訊時，當庭逮捕並向法院聲押獲准。記者陳恩惠／攝影

律師 保時捷 詐欺

延伸閱讀

律師涉案！收錢稱可疏通法院 司法黃牛詐450萬遭桃園地檢起訴

金門資深議員洪成發疑涉貪遭羈押禁見 地方炸鍋：茶壺內的風暴

大馬籍男子入境當詐團車手 離境前百貨公司血拚遇警

「太陽花女神」劉喬安涉跨國運毒 新北檢聲押禁見

相關新聞

專治不孕症、送子鳥生殖中心爆手術室裝攝影機 總院長30萬交保

國內知名不孕症機構、送子鳥生殖中心總院長賴興華，被控在手術室裝設攝影機，導致病患在不知情下遭拍攝身體隱私，台北地檢署今天搜索約談賴興華、資訊室主任張婦到案，檢方訊後依妨害性隱私、妨害秘密與違反個資法3罪，諭令賴興華30萬交保、張復5萬交保。

誆450萬能幫打通關 8旬資深律師夥司法黃牛行騙遭羈押

高齡87歲李姓執業律師涉嫌夥同葉姓男子，向遭法院判刑民眾謊稱，可花450萬元疏通司法關係、協助案件翻盤，待被害人交付款項，案件上訴結果仍遭法院駁回才知受騙。桃園地檢署近來蒐證後展開搜索，查扣葉男的保時捷休旅車及勞力士手錶各1件，李、葉遭法院聲押獲准。

司法新地標要當好鄰居…台北地檢署祭出睦鄰藍圖 爭取里民認同

近年因各類案件及司法保護業務大幅增加，台北地檢署及台灣高檢署辦公廳舍不足，且分散各處，嚴重影響民眾訴訟權，為保障民眾權益，北檢署已奉核定新建辦公廳舍，有償取得位在國軍英雄館旁的基地。未來將可集中辦公，民眾不用往返奔波，且可利用捷運、公車方便洽公，達成「司法便民」目標。

防疫「隱形冠軍」銀泰佶吸金第3波搜索 約談地下盤商特助追上游

防疫產品「隱形冠軍」銀泰佶聯合生技公司，被控利用「印股票換鈔票」吸金4億元，台北地檢署先前發動2波搜索，聲押負責人林室融獲准，調查局為追查當初販售股票的地下盤商，今天執行第3波搜索行動，約談盤商特助李順榮等3人到案，詢後移送地檢署複訊，持續追查盤商上游。

影／知名送子鳥生殖中心爆手術間裝攝影機 檢警搜索約談總院長到案

國內知名不孕症機構、送子鳥生殖中心，被警消執行「偷拍聯合稽查」專案勤務時，發現手術間有攝影設備遭拆除痕跡，台北地檢署日前搜索約談台北院區負責人謝佳琳、現場經理林千洧到案，訊後各以20萬交保；檢方查出，當初下令拆除動作的是新竹院區總院長賴興華，今指揮中山分局發動第2波搜索，約談賴興華與資訊主任張復到案，稍早移送北檢複訊。

毒駕男載10桶瓦斯上路自撞無保請回 彰檢抗告成功

彰化縣39歲江姓瓦斯行員工今年5月30日駕駛載有載有10桶瓦斯的小貨車，自撞路旁轎車，警方趕到做唾液檢驗驗出含有兩種毒品反應，檢方聲請預防性羈押被彰化地方法院裁定無保請回，彰化地檢署不服抗告，台中高分院今撤銷原裁定，發回重審。彰檢抗告成功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。