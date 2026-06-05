司法新地標要當好鄰居…台北地檢署祭出睦鄰藍圖 爭取里民認同

近年因各類案件及司法保護業務大幅增加，台北地檢署及台灣高檢署辦公廳舍不足，且分散各處，嚴重影響民眾訴訟權，為保障民眾權益，北檢署已奉核定新建辦公廳舍，有償取得位在國軍英雄館旁的基地。未來將可集中辦公，民眾不用往返奔波，且可利用捷運、公車方便洽公，達成「司法便民」目標。

北檢指出，自籌辦新建檢察大樓後，北檢秉持公開透明原則，多次與在地里長、里民溝通，並於去年10月2日舉辦第一次說明會，廣泛蒐集民眾意見，針對民眾關切交通、陳抗等問題，6月5日舉辦第二次說明會，邀請相關權責單位，針對前次民眾關切議題，予以說明。

說明會由台高檢書記官長聶眾主持，會中由工程顧問公司張哲瑋技術副理進行交通影響評估之說明，本案因屬辦公機關，屬低度開發，引入交通衍生量低，可維護區域交通平衡。另中正第一分局督察組說明陳抗處理計畫，現行長沙街、延平南路、貴陽街均為集會遊行禁制區，中華路、貴陽街為主要幹道，不影響里民出入動線。

北檢於會中提出三大睦鄰方案規劃，首先是一樓有獨立出入口之空間約40坪，可提供社區青少年法律圖書、舉辦生活法律講座與營隊、展售矯正機關與更生、馨生團體好物等。

其次是貴陽街側戶外綠地約264 坪，栽種一定數量喬木與地被植栽，提供休憩空間，打造特色都市花園。第三是在一樓大廳公共空間將設置藝文展示空間，可展出名家作品、在地創作、更生藝品等，並規劃以公共藝術或數位方式，再現原址歷史記憶。

檢方指出，針對今日不同意見表達及訴求，北檢甚為重視，除持續透過各種管道進行溝通、化解疑慮外，也積極提出上開睦鄰方案，結合博愛園區特色及原址歷史記憶，融合司法文化深根在地，期能共創西門商圈榮景。

台北地檢署考量辦公廳舍不足，奉核定新建辦公廳舍。圖／報系資料照