專治不孕症、送子鳥生殖中心爆手術室裝攝影機 總院長30萬交保

國內知名不孕症機構、送子鳥生殖中心總院長賴興華，被控在手術室裝設攝影機，導致病患在不知情下遭拍攝身體隱私，台北地檢署今天搜索約談賴興華、資訊室主任張婦到案，檢方訊後依妨害性隱私、妨害秘密與違反個資法3罪，諭令賴興華30萬交保、張復5萬交保。

全案緣起於警消執行「偷拍聯合稽查」專案勤務時，發現送子鳥台北院區手術室有攝影設備遭拆除痕跡，檢方6月1日前搜索約談台北院區負責人謝佳琳、現場經理林千洧到案，訊後依妨害性隱私罪諭令2人各20萬交保。

據調查，送子鳥台北院區共有2支攝影機，1支裝在恢復室，另2支裝在手術室，台北院區因麻醉師有劑量使用問題，導致病患術後控告醫療糾紛，為釐清釐清責任歸屬，手術室的2支鏡頭除對準藥櫃，也有照到病床，可拍攝到病患身體。而新竹院區的攝影機只有1支，鏡頭是對恢復室，手術室無攝影機。

據了解，愛爾麗醫美集團爆發偷拍事件後，負責人常如山遭羈押，送子鳥生殖中心擔心受牽連，由賴興華召開會議，討論台北院區攝影機是否移除，當時張復建議拆掉，避免節外生枝，最後賴興華拍板同意，並指示張復負責執行。

檢警今天前往新竹院區搜索，查扣恢復室攝影機1支，初步未發現有病患隱私遭侵犯，但由於台北院區攝影機有拍到病患身體，加上賴興華、謝佳琳都會在台北院區看診，檢方因此認定2人涉犯行妨害性隱私等罪。

送子鳥是知名不孕機構，1992年從新竹東門街診所開業，2018年在台北設立院區，在日本、香港等地都有服務處，常有藝人公開在送子鳥接受診療效果，是許多求子夫妻大力推薦耳的不孕治療診所。