防疫「隱形冠軍」銀泰佶吸金第3波搜索 約談地下盤商特助追上游

防疫產品「隱形冠軍」銀泰佶聯合生技公司，被控利用「印股票換鈔票」吸金4億元，台北地檢署先前發動2波搜索，聲押負責人林室融獲准，調查局為追查當初販售股票的地下盤商，今天執行第3波搜索行動，約談盤商特助李順榮等3人到案，詢後移送地檢署複訊，持續追查盤商上游。

同案約談包括銀泰佶派駐地下盤商的財務顧問張啟禎、股務人員王凱，檢方稍早依違反證交法命王凱5萬交保、限制出境出海。據調查，張啟禎負責參加股務會議、聯繫盤商等工作。

檢調追查，銀泰佶犯罪態樣共有詐貸與吸金兩個區塊，林室融於2019至2021年間，先將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，最後持不實文件向永豐、合庫2間銀行詐貸1‧3億餘萬元，當時銀泰佶董事長為林室融妻子許瑜芷。

調查局另查出，2020至2021年間，林室融向投資人誆稱，公司即將興櫃，鼓吹股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，藉此吸金4億餘元，總計不法獲利5.3億元，報請北檢檢察官李堯樺指揮偵辦。

檢方先前除羈押禁見林室融，也約談許瑜芷、艾視威數碼商務董事長游昆霖到案，訊後各以50萬保，均限制出境出海。