影／知名送子鳥生殖中心爆手術間裝攝影機 檢警搜索約談總院長到案

國內知名不孕症機構、送子鳥生殖中心，被警消執行「偷拍聯合稽查」專案勤務時，發現手術間有攝影設備遭拆除痕跡，台北地檢署日前搜索約談台北院區負責人謝佳琳、現場經理林千洧到案，訊後各以20萬交保；檢方查出，當初下令拆除動作的是新竹院區總院長賴興華，今指揮中山分局發動第2波搜索，約談賴興華與資訊主任張復到案，稍早移送北檢複訊。

初步清查，新竹總院區的攝影機是對準護理站，護理站旁邊有手術床，但中間有簾子遮擋，專案小組暫未發現有拍攝病患隱私情事。由於張復是送子鳥生殖中心資訊主任，負責操作監控系統，他因聽從賴興華指示拆除台北院區攝影機，因此被檢警約談。

知情人士指出，全案起因於送子鳥台北院區有麻醉師，因麻醉劑量使用問題，導致病患控告醫療糾紛，院方為釐清責任歸屬，決定在台北院區手術間裝設攝影機，鏡頭主要是對準藥櫃，但由於手術床就在旁邊，鏡頭廣角還是可拍到病患身體隱私，病患遭拍攝時間約在4至5月間，涉犯妨害性隱私罪。

據了解，愛爾麗醫美集團爆發偷拍事件後，負責人常如山遭羈押，賴興華為避免不必要誤會，指示張復差除台北院區的攝影機。台北市政府警察局5月12日會同北市政府衛生局、消防局等單位執行「偷拍聯合稽查」專案勤務，發現送子鳥內部有攝影設備拆除留下的孔洞痕跡，報請北檢檢察官魏子凱指揮偵辦。

送子鳥是知名不孕機構，1992年從新竹東門街診所開業，2018年在台北設立院區，在日本、香港等地都有服務處，常有藝人公開在送子鳥接受診療效果，是許多求子夫妻大力推薦耳的不孕治療診所。

國內知名不孕症機構、送子鳥生殖中心總院長賴興華遭檢警約談。記者蕭雅娟／攝影