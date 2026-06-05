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毒駕男載10桶瓦斯上路自撞無保請回 彰檢抗告成功

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣39歲江姓瓦斯行員工今年5月30日駕駛載有載有10桶瓦斯的小貨車，自撞路旁轎車，警方趕到做唾液檢驗驗出含有兩種毒品反應，檢方聲請預防性羈押被彰化地方法院裁定無保請回，彰化地檢署不服抗告，台中高分院今撤銷原裁定，發回重審。彰檢抗告成功。

據了解，江男有駕車肇事致死、毒駕的前科，5月30日駕駛小貨車行經員林市萬年路一段，失控自撞路邊轎車，附近正好有廟會陣頭遶境，宮廟人員見義勇為上前攔截江男。警方據報趕到發現江男神情恍惚，經唾液快篩檢出安非他命與依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）陽性反應，並在他車內查獲依托咪酯電子菸，逮捕和詢問後移送偵辦。

彰檢複訊，翌日向彰化地院聲請預防性羈押，強調江男是瓦斯桶運載司機，近年反覆施用毒品，且有過失傷害、過失致死等前科，去年毒駕，這次不但毒駕還載運危險物品，對公共安全威脅極大。彰化地院法官認檢方證據不足以證明江男吸毒已達「不能安全駕駛」狀態，也無具體事證顯示有反覆施用之虞，裁定無保請回。

彰檢提起抗告，台中高分院今裁定撤銷原處分，發回彰化地院更裁。彰化地院表示，因需完成傳票送達程序，預計最快8日重新開庭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣江姓男子施用兩種毒品後，載10桶瓦斯駕車上路。圖／民眾提供
彰化縣江姓男子施用兩種毒品後，載10桶瓦斯駕車上路。圖／民眾提供

彰化 毒駕 自撞

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