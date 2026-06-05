曾嗆「槍斃我啊」張介宗今判3死 林炎田說話了

高雄74歲男子張介宗涉嫌連續殺害3名七旬婦人並分屍丟棄船渠，高雄地方法院國民法官庭今天宣判他3個死刑。案發時擔任高雄市警察局長的林炎田調任台北市警察局長後，今天出席台北市議會總質詢，獲悉判決結果，表示張介宗案是「高雄檢警團隊辦案的典範」，感謝所有參與偵辦人員的努力，「大家都與有榮焉」。

林炎田去年在率領高雄員警，偵辦張介宗過程中，察覺張介宗企圖以「無賴式辯解」及湮滅死者屍體方式規避刑責，曾對張介宗說「信不信我讓你去槍斃！」，但張介宗冷淡回嗆「槍斃我啊」，成為警方偵辦全案的插曲。

林炎田說，警方果斷行動，第一時間馬上拘捕張，並在他住處採證獲3名死者的DNA據，從而避免證據因時間流失，是全案獲得偵破的最重要關鍵。

林炎田表示，專案小組展現高度專業鑑識能力，除在嫌犯住處採集大量生物跡證外，也整合沿線監視器畫面，逐步重建犯案過程。尤其警方在前鎮第五船渠及運河沿線打撈作業中，尋獲不易辨識的殘缺屍塊，再透過DNA鑑定確認死者身分，成為法庭認定犯罪事實的重要鐵證。

他說，辦案團隊同時過濾大量監視器影像，掌握3名被害人生前最後身影進入張介宗住處的畫面，並追查張嫌多次外出棄屍路線，成功拼湊其分批搬運屍塊及棄屍的完整犯罪軌跡，讓案件事證更加明確。

林炎田強調，本案充分展現檢警合作的重要性，檢方與警方透過科學鑑識及客觀證據相互印證，即使嫌犯始終否認犯行，仍以完整證據鏈還原真相，落實「法網恢恢，疏而不漏」及「鐵證不容狡辯」的司法正義原則。

張介宗被控自2024年11月至2025年2月間，涉嫌先後殺害張姓兄嫂、張姓婦人及趙林姓婦人等3名七旬婦人，並在住處將遺體肢解後分批棄置於前鎮運河及第五船渠。案件偵辦期間，專案小組在嫌犯住處採獲大量血跡、生物跡證及DNA證據，雖未尋獲完整遺體，仍建構完整證據鏈將張嫌起訴。高雄地院今天宣判，依3個殺人罪判處死刑，全案仍可上訴。