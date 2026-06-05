調查局：洗錢犯罪透已是國安威脅 將加強跨境異常金流情報分析

為應對不法組織及洗錢犯罪對金融市場及國家安全造成威脅，調查局洗錢防制處與行政院洗防辦、金管會，今共同舉辦「115年犯罪金流分析與異常交易態樣研討會」，調查局指出，近年洗錢防制處依據金融情資加值分析後的情報，協助檢調警偵破神說集團、絕對能源、旺沛大、萬事通、欣福益等多起重大矚目案件，洗錢金額高達250億元，顯見當前洗錢犯罪不再只是地下活動。

調查局副局長連震宗表示，洗錢防制處是國內唯一金融情報中心，而金融情報中心能發揮功能，須仰賴金融機構對異常金流的觀察及申報，每份金融情資都是拼湊犯罪金流圖像的重要線索。

法務部政次黃謀信指出，常言道「魔高一尺、道高一丈」，因金融科技與跨境交易發展致洗錢手法趨於多元且規模龐大，可謂「魔高一丈」，面對新型態犯罪挑戰，金融機構及執法人員更應持續精進專業智能，透過經驗交流、情資共享及跨域合作，提升金流分析及查緝能力，將自身升至「道高十丈」的境界，方能有效打擊洗錢犯罪。

連震宗強調，在洗錢犯罪態樣中，許多不法資金隱身於正常經濟活動，透過合法交易、跨境金流及新興支付工具進行滲透與偽裝，使異常交易的辨識與追查更加困難，唯有透過公私協力，提升對跨境金流與犯罪活動連結的敏感度，持續強化監控與分析能力，才能有效防堵不法資金流入。

連震宗提及，洗錢防制處是金融情報中心艾格蒙聯盟（EG）重要且活躍的會員，EG為紀念成立30周年，去年年會時決議通過每年6月9日為「國際金融情報中心日」，以彰顯金融情報中心在全球防制洗錢與打擊資恐及金融犯罪體系中的關鍵角色。

本次研討會以「提升對跨境金流之敏感度」為主題，議程安排包括行政院洗防辦就虛擬貨幣洗錢防制政策進行專題報告，金管會檢查局及洗錢防制處分別針對金融檢查及金融情資申報概況提出說明，執法機關由調查局代表，從案件偵辦實務出發，探索近期觀察掌握之新興犯罪態樣及洗錢手法，台灣中小企業銀行及台新銀行代表則自金融機構的視角就公私協力及可疑金流偵測分享實務經驗。

調查局副局長連震宗。圖／調查局提供