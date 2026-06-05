家屬難忍悲憤！法庭圍毆一片混亂 分屍魔張介宗3死刑

高雄連環分屍魔張介宗經高雄地方法院國民法庭歷經10天密集審理，於今天下午4時做出一審宣判，依3個殺人、損壞及遺棄屍體等罪，判處張介宗死刑，褫奪公權終身，被害人家屬難忍悲憤，當場一湧而上圍毆並痛罵張介宗，隨後才在犯罪被害人保護協會人員安撫陪同退庭。

法官今天下午4時準時當庭宣判張介宗3個死刑，6位國民法官及3位職業法官面色凝重宣判主文，判張介宗犯3個殺人罪，死刑、褫奪公權終身，又犯3個損壞及遺棄屍體罪，處有期徒刑3年6月、4月、4年4月；又犯竊盜罪，處有期徒刑1年4月、1年10月；又犯非法由自動付款設備取得財產罪，處有期徒刑1年4月。應執行死刑，褫奪公權終身。

張介宗戴著紅色口罩全程冷眼、不發一語，家屬在法官宣告「被告還押！退庭！」後一時氣憤，多名家屬直接從旁聽席上一湧而上，暴打張介宗，現場頓時一片混亂，就連現場桌椅全部都位移一片狼籍。

張介宗不僅被至少3名被害人家屬壓在地上圍毆，當場撂倒在地，連法警都來不及制止，只見張介宗倒地後，還被從被告席上一路拖打到牆角，法警拉不住憤怒家屬，更見身穿橘衣的張介宗在地上，接連被被害人家屬猛踹。

旁聽席家屬也集體崩潰狂吼、哭喊、瘋狂拍打物品，更咒罵張介宗「X你娘！」、「死刑啦！」、「畜生！」等語，審判長在法官席上不斷敲擊法槌，法警則在現場高聲制止被害人家屬們「控制好、請離開」，喝斥家屬此處是法庭。

被打倒在地的張介宗並無大礙，但因為被圍毆而嚇到目瞪口呆、一臉委屈，隨後在法警護送下被押離法庭。

被害人家屬步出法庭時，全部難忍悲憤，更有家屬落淚，但隨即在犯罪被害人保護協會安撫陪同下離開法院。

被害家屬委任律師陳宏哲表示，感謝國民法庭判處被告3個死刑，這是法院在法律規範內，所能給予被害家屬最低度、也是最基本的慰藉。由於死刑案件依法須強制提起上訴，家屬與律師團強烈期盼高等法院及最高法院能儘速維持原判，並儘快執行死刑，讓正義得以貫徹。

他強調，每個成年人都該為自己人神共憤的罪行負責，被告若放話要棄權或器捐，家屬皆無意見，只求惡徒承擔應有的代價。

陳宏哲透露，被告直到審理最後階段仍全盤否認犯罪，甚至荒謬狡辯科學DNA鑑定與檢方證物全是「偽造變造」。此外，至今仍有兩名被害人的遺體未能全數尋獲，是家屬心中永遠的傷痛。

針對宣判後家屬因悲憤交加而追打被告的衝突，陳宏哲坦言在情感上完全能理解，但也重申每個人都必須為自己的行為後果負責。