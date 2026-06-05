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電子遊戲場掩護賭博電玩 嘉市警掃蕩查扣百餘機台百餘萬帶回17人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警方強力掃蕩非法賭博電玩，日前接獲檢舉，西區一家電子遊戲場涉嫌假藉合法營業名義，暗中經營賭博性電玩並提供賭金兌換服務。市警局與第一分局長期蒐證、埋伏監控，報請地檢署檢察官指揮偵辦，向地院聲請搜索票，昨晚間展開查緝行動，一舉查獲賭客11人、店員5人及胡姓負責人等共17人到案。

警方專案小組歷經多日訪查與蒐證，掌握該電子遊戲場涉嫌以限制級電玩機台提供賭博服務，並設有兌換賭金機制。待相關事證明確後，隨即展開搜索行動，當場查獲大量賭博設備及現金。共查扣SLOT等各類限制級電玩機台148台、IC板101片、現金新台幣122萬5476元，以及積分卡、電腦主機、代幣、監視器主機等相關證物，全案訊後依刑法賭博罪及違反電子遊戲場業管理條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。

第一警分局長閻百川表示，賭博不僅容易導致民眾沉迷，造成傾家蕩產、家庭失和，更衍生治安問題。警方將持續加強掃蕩賭博電玩及各類不法場所，遏止業者心存僥倖違法經營。民眾若發現可疑或涉及不法情事，可透過110報案專線或第一分局電話（05）2348006提供線索，警方將積極查辦，持續淨化社會風氣，維護地方治安。

嘉義市西區一家電子遊戲場涉嫌假藉合法營業名義，暗中經營賭博性電玩並提供賭金兌換服務。市警局與第一分局長期蒐證、埋伏監控，昨晚間展開查緝，一舉查獲賭客11人、店員5人及胡姓負責人等共17人到案。記者魯永明／翻攝
嘉義市西區一家電子遊戲場涉嫌假藉合法營業名義，暗中經營賭博性電玩並提供賭金兌換服務。市警局與第一分局長期蒐證、埋伏監控，昨晚間展開查緝，一舉查獲賭客11人、店員5人及胡姓負責人等共17人到案。記者魯永明／翻攝

嘉義市西區一家電子遊戲場涉嫌假藉合法營業名義，暗中經營賭博性電玩並提供賭金兌換服務。市警局與第一分局長期蒐證、埋伏監控，昨晚間展開查緝，一舉查獲賭客11人、店員5人及胡姓負責人等共17人到案。記者魯永明／翻攝
嘉義市西區一家電子遊戲場涉嫌假藉合法營業名義，暗中經營賭博性電玩並提供賭金兌換服務。市警局與第一分局長期蒐證、埋伏監控，昨晚間展開查緝，一舉查獲賭客11人、店員5人及胡姓負責人等共17人到案。記者魯永明／翻攝

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