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廉檢搜索台南工務局 副工程司被控收受電器加速審照遭聲押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府工務局建築管理科謝姓副工程司於去年10、11月間涉藉由審查及核准建照，收受數家廠商及業者2萬多至12萬多元不等淨水器、電視及環繞喇叭等，使其迅速取得建照，廉檢昨至工務局等12處搜索，傳訊謝等7名被告及5名證人，認謝涉嫌重大今晨當庭逮捕，向法院聲押禁見獲准。

檢方指出，台南地檢署派駐廉政署南部地區調查組檢察官許華偉及檢察官王鈺玟、廖羽羚、翁逸玲、吳惠娟、鄭涵予、林峻屹共同指揮廉政署人員，昨至工務局等12處搜索及調取相關資料，傳訊謝等7人及證人5人。

檢方表示，謝副工程司承辦台南市建案使用執照審查及核准業務，涉嫌於去年10、11月間，對於此等職務上相關行為，收受數家建設公司承辦人或所委託辦照業者給予2萬多至12萬多元不等淨水器設備、空氣清淨機、電視暨環繞喇叭等財物，使相關公司建案獲取迅速取得使用執照對價。

至於謝涉收受電器用品數量及其金額部分，檢方指出，正進一步查證當中。

檢察官訊問後，認謝涉犯貪汙治罪條例中對於職務上行為收受賄賂犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，今凌晨諭令當庭逮捕，向台南地院法院聲請羈押禁見獲准。

另被告陳姓、王姓、吳姓、李姓、黃姓、孫姓等建設公司承辦人或辦照業者6人均涉犯貪汙治罪條例中對於公務員交付賄賂罪嫌，分別以30萬、10萬、10萬、10萬、6萬及1萬元交保。

台南市政府工務局傳出貪汙弊案，廉檢昨至工務局等12處搜索，傳訊謝副工程司等7名被告及5名證人，認謝涉嫌重大今晨當庭逮捕，向法院聲押禁見獲准。圖／本報資料照片
台南市政府工務局傳出貪汙弊案，廉檢昨至工務局等12處搜索，傳訊謝副工程司等7名被告及5名證人，認謝涉嫌重大今晨當庭逮捕，向法院聲押禁見獲准。圖／本報資料照片

台南 廉政署

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