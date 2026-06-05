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李乾龍座車遭裝追蹤器又收恐嚇信 新北檢簽結：本人不欲追究

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

國民黨副主席李乾龍日前遭爆料，去年11月座車遭安裝追蹤器又收到恐嚇信，事後國民黨文傳會主委尹乃菁懷疑是賴政府政治偵防，全案經新北地檢署偵辦，因追蹤器已滅失，又無法確認何人安裝，加上李乾龍不認為自己遭恐嚇，今天已將全案簽結。

新北檢查出，李乾龍座車由黃姓秘書駕駛，平時僅供李乾龍一人專用，因此車輛鑰匙只有黃、李2人持有，未使用和離開時均會上鎖，檢方查無第三人擅入該車的相關跡證。

其次，李乾龍是在去年12月18日收受內容為其私人行程的匿名恐嚇信後，懷疑自己被跟蹤，為此交代黃姓秘書找人檢測車輛，相約車廠人員在國民黨中央黨部地下停車場檢測，進而車輛後車廂的地墊與隔板放置備胎空間的右後側角落處，發現外型雷同Airtag的定位器。

發現追蹤器後，因李乾龍不欲追究而將追蹤器丟棄。是本案儀器已滅失，檢警無法採證、研析相關紀錄數據，故客觀上無法查證特定人員涉嫌妨害秘密，加上李乾龍自始至終不欲追究任何人刑責，基於該罪屬告訴乃論，因此欠缺合法告訴的訴訟要件。

有關恐嚇信部分，由於該匿名信當初是寄到先嗇宮，且僅有李乾龍一人看過，看完後已將信件銷毀，信中也無任何帶有恐嚇意味的其他文字或內容，所以李乾龍不認為自己遭到恐嚇，在缺乏進一步事證供檢警採證、調查下，檢方難以認定該匿名信涉嫌恐嚇。

至於已辭職的國民黨文傳會主委尹乃菁則向檢方供稱，自己是從網媒報導得知李乾龍曾收過恐嚇信，但她沒看過此信不知其內容，也不知道信件來源，因此對檢方偵辦並無助益。

新北檢偵辦國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器及收到恐嚇信一案今天簽結。圖／聯合報系資料照片
新北檢偵辦國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器及收到恐嚇信一案今天簽結。圖／聯合報系資料照片

李乾龍 恐嚇 尹乃菁

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