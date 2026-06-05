李乾龍座車遭裝追蹤器又收恐嚇信 新北檢簽結：本人不欲追究

國民黨副主席李乾龍日前遭爆料，去年11月座車遭安裝追蹤器又收到恐嚇信，事後國民黨文傳會主委尹乃菁懷疑是賴政府政治偵防，全案經新北地檢署偵辦，因追蹤器已滅失，又無法確認何人安裝，加上李乾龍不認為自己遭恐嚇，今天已將全案簽結。

新北檢查出，李乾龍座車由黃姓秘書駕駛，平時僅供李乾龍一人專用，因此車輛鑰匙只有黃、李2人持有，未使用和離開時均會上鎖，檢方查無第三人擅入該車的相關跡證。

其次，李乾龍是在去年12月18日收受內容為其私人行程的匿名恐嚇信後，懷疑自己被跟蹤，為此交代黃姓秘書找人檢測車輛，相約車廠人員在國民黨中央黨部地下停車場檢測，進而車輛後車廂的地墊與隔板放置備胎空間的右後側角落處，發現外型雷同Airtag的定位器。

發現追蹤器後，因李乾龍不欲追究而將追蹤器丟棄。是本案儀器已滅失，檢警無法採證、研析相關紀錄數據，故客觀上無法查證特定人員涉嫌妨害秘密，加上李乾龍自始至終不欲追究任何人刑責，基於該罪屬告訴乃論，因此欠缺合法告訴的訴訟要件。

有關恐嚇信部分，由於該匿名信當初是寄到先嗇宮，且僅有李乾龍一人看過，看完後已將信件銷毀，信中也無任何帶有恐嚇意味的其他文字或內容，所以李乾龍不認為自己遭到恐嚇，在缺乏進一步事證供檢警採證、調查下，檢方難以認定該匿名信涉嫌恐嚇。

至於已辭職的國民黨文傳會主委尹乃菁則向檢方供稱，自己是從網媒報導得知李乾龍曾收過恐嚇信，但她沒看過此信不知其內容，也不知道信件來源，因此對檢方偵辦並無助益。