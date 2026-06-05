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白菜寶寶協會騙找代孕還恐嚇、下降頭 理事長遭判4年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣代孕仲介「白菜寶寶協會」理事長吳素慧對外謊稱可協助仲介前往泰國烏克蘭等國合法代孕，實則利用不孕夫妻「求子心切」的焦慮，將非法代孕包裝成海外圓夢計畫，不法獲利約300萬元。士林地院審結，痛批吳不僅詐財，更以恐嚇提告誣告罪、巫術「下降頭」等方式對被害人二度傷害，依詐欺、違反人工生殖法等罪，合併判有期徒刑4年，併科罰金4萬元。

判決指出，吳素慧和丈夫林東昇非初犯，2021年就因違反人工生殖法遭判刑確定，卻未記取教訓，同年7月間成立「白菜寶寶協會」（2025年7月解散），利用個人名氣，在臉書粉專刊登代孕資訊，並在新北市汐止住處舉辦說明會，每人收取500元入場費，宣稱能代辦泰國、哈薩克及吉爾吉斯等地的代孕計畫。

依泰國法律規定，商業代孕及為非泰國籍人士代孕均屬違法，但吳素慧仍堅稱「泰國代孕合法」，致多名委託人陷於錯誤，其中一名廖姓委託人透過泰國代辦取得代理孕母服務後，因涉及非法代孕，不得不以變造子女身分文件方式申請居留，遭移民署人員查緝。

吳素慧與助理王禹心因資金周轉困難，與林東昇、王禹心的丈夫陳信傑共謀，向多名告訴人謊稱可順利居間安排海外代孕與醫療機構，收取高額費用後卻未把款項全數匯交海外醫療單位，反而轉入自己或他人帳戶使用，致部分醫療及文件代辦服務中斷，甚至有委託人受困海外，須自行支付費用才能返國。4人涉犯三人以上共同詐欺取財罪，吳素慧另涉人工生殖法圖利居間介紹生殖細胞罪，遭士檢起訴。

案經法庭審理，有被害人控訴稱，為了代孕，夫妻倆痛苦的挨針、抽血與檢驗，換來的卻是一場空，「吳素慧拿走的不是只有血汗錢，更拿走了新生命來到了這個社會的機會，製造了家庭夫妻爭吵的裂縫及無止盡官司，消耗了所有的受害人的時間與精力」。

還有被害人指控，吳素慧因未付錢給國外仲介，導致他滯留海外且如「肉票」般被要求加錢；有被害人要求退款，吳素慧口出狂言稱「匯款證明給我看」、「我就是要讓法官判我不用賠，讓你這些通通變成誣告的證據，你好自為之」，更指使助理王禹心前往泰國「下降頭」，行為惡劣。

法官審理認為，吳素慧明知國外代孕管道隱晦且不可控，卻刻意隱瞞風險，包括收取高額簽約金、虛構代辦進度、拒絕退款、恐嚇威脅等，審酌她為累犯，且犯後態度極其惡劣、毫無悔意，依違反人工生殖法、詐欺取財、洗錢等罪，判應執行4年徒刑，併科罰金4萬元可易服勞役。

丈夫林東昇雖被認定提供住所作為協會辦公室、協助處理非法金流，屬共同犯罪，但考量他在集團中的參與程度相對較輕，且綜合各項情節後，依洗錢罪合併判處罰金4萬元可易服勞役。

助理王禹心被認定是「金流樞紐」，負責控管包括自己及丈夫陳信傑在內的多個人頭帳戶，頻繁轉帳以清洗犯罪所得，然而，考量她在審理期間坦承犯行，在量刑上減輕其刑，依洗錢罪合併判處1年2月徒刑（其中8月可易科罰金，6月不可），併科罰金應執行6萬元可易服勞役。

至於王禹心的丈夫陳信傑雖提供帳戶供妻子使用，但無直接證據能證明他知悉款項涉及詐欺，更未參與協會的招攬業務或對外聯繫，在「罪證有疑，利於被告」的原則，諭知無罪。

士林地院外觀照。圖／本報資料照片
士林地院外觀照。圖／本報資料照片

代理孕母 泰國 烏克蘭

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