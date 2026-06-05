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北市男亂丟垃圾還肘擊清潔隊 環保局提告「暴力零容忍」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北市清潔隊再傳遭攻擊，繼5月15日有人亂丟垃圾還毆打清潔隊員，6月1日又有男子違規亂丟垃圾包，因不服被取締，當場辱罵巡查員、動手攻擊執勤人員，甚至指控被環保局人員打到受傷而去提告。環保局嚴厲譴責，強調有違事實，另已對該名男子提告妨害公務。

環保局萬華區隊分隊長魯武玄還原事發經過，巡查員6月1日在萬華區大理街169巷跟170巷執行垃圾包專案取締，晚間約8時20分查獲一名男子違規棄置垃圾包，立即上前取締並要求配合出示證件，對方不但不願意並要求警方到場。

魯武玄說，經通知警方協助處理，等待期間，該名男子沿路一直行走規避，並帶著垃圾包離開，期間2位同仁一路跟隨至晚上約9時，期間該名男子撞到路邊護欄，不慎跌倒釀左膝蓋擦傷。

身為督導主管的魯武玄表示，他接獲同仁通知後到場，也請該名男子配合取締，結果對方竟對他爆粗口，甚至以左手肘撞擊他的身體左側，導致他重心不穩而摔倒在地，幸無大礙。警方約10分鐘後找到移動中的該名男子，該男當場聯繫妻女到場，並指控現場4位巡查員毆打他，晚間9時許到派出所，向2位巡查員提告傷害、妨害自由。

魯武玄表示，同仁身上的秘錄器遭該名男子拉扯到故障，並無完整影像，但路口監視器確實拍攝到該男是走路不慎自撞護欄，由此可確認同仁是被誣告。由於嚴重有違事實，巡查員已配合將密錄器內容提供給警方，以利釐清真相。

環保局指出，案發後第一時間已向執勤同仁表達關懷與支持，且已依法追究該名男子妨害公務等相關責任，維護第一線執勤同仁權益與執法尊嚴，「對於任何暴力妨害公務及執勤同仁的行為皆零容忍。」

環保局呼籲民眾，切勿任意棄置家戶垃圾，以免造成環境污染及影響市容；如遇環保局執勤或稽查人員依法勸導、取締時，應理性配合，共同維護北市環境清潔。

台北市清潔隊再傳遭攻擊，繼5月15日有人亂丟垃圾還毆打清潔隊員，6月1日又有民眾違規亂丟垃圾包，因不服被取締，當場辱罵、動手攻擊。示意圖與新聞事件無關。圖／台北市環保局提供
台北市清潔隊再傳遭攻擊，繼5月15日有人亂丟垃圾還毆打清潔隊員，6月1日又有民眾違規亂丟垃圾包，因不服被取締，當場辱罵、動手攻擊。示意圖與新聞事件無關。圖／台北市環保局提供

環保局 垃圾

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