不滿樓下重低音擾人 男痛快砸鄰居機車但慘判拘役50天

曾男與夏男為基隆市同一棟大樓上下樓鄰居，曾不滿夏常於樓下播放重低音音響，干擾其住家安寧，經溝通無果後，憤而持鐵鎚壞夏男的機車，法官依毀損罪判曾男拘役50天，易科罰金得5萬元。

基隆地院判決書指出，曾男與夏男為住上下樓層的鄰居，曾因認為夏時常於樓下播放重低音音響，干擾其住家安寧，經溝通無果後，心生怨恨，去年10月12日晚間又聽到重低音音響，憤而持鐵鎚下樓，砸夏男停在樓下機車，導致車輛毀損不堪使用。

夏男發現機車被破壞報警並提告，警方調閱監視器查出曾男所為，曾男坦承犯案，法官審理指出，曾男與夏男為鄰居關係，曾男不思敦親睦鄰，僅因微小嫌隙致生不快，不循理性手段解決，憤而持鐵鎚損壞告訴人機車，手段顯然過當。

曾男雖坦承犯行，但迄未與鄰居達成和解，依毀損罪判處曾男拘役50天，可易科罰金。全案可上訴。

法官指出，依刑法第354條毀棄、損壞前二條以外之他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。