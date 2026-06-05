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家暴通報高達13張！不肖子一再痛毆老父還開瓦斯 判關1年
台中江姓男子長期對年邁父親施暴，又接連酒後失控開瓦斯，釀老父聞到濃烈異味嚇得喊連喊「救命！」連周邊鄰居都不得安寧；法院發現，江經家庭暴力通報表高達13張，顯見他長期對爸爸精神、肢體暴力，警方一再到場都不改善，耗費社會資源， 依公共危險等罪判他1年，可上訴。
檢警調查，江男2025年8月7日在北屯區住家，只因不滿爸爸竟從廚房內將瓦斯桶拖到客廳，還開瓦斯洩漏，有鄰居聞到異味急忙報警。
檢警發現，江不顧法院已核發保護令，禁止他對爸爸家暴、騷擾，他今年3月7日中午又朝父親指責、辱罵，且見對方毫無反應並要去洗澡，江再次不滿，竟又到廚房拔起瓦斯管再開瓦斯，釀瓦斯氣體漏逸並瀰漫整個住處空間。
後來江父洗完澡，一出來就聞到濃烈瓦斯味，嚇到不斷喊救命，有鄰居聽聞再報警，江這才落網。
台中地院審理時，江坦承不諱，並有父親、鄰居證詞，家暴通報紀錄、現場監視器畫面可佐。
中院審酌，江是成年人，應知瓦斯外洩，不僅可能造成吸入過多者身體健康受危害，且一旦引發火勢，將造成生命、身體嚴重侵害，甚至波及附近無辜人。
中院認為，江男僅因酒後情緒失控，不僅不尊重、善待自己的父親，除出言辱罵外，更以漏逸瓦斯氣體方式，使父親擔心受怕，又無視法院核發保護令的作用，並已對父親、周邊鄰居造成危害。
中院也發現，江的家庭暴力通報表共13張，顯示每次他酒後就會對爸爸辱罵、咆哮，或扔擲物品、作勢打人等肢體暴力，使父親極度仰賴警方到場協助，耗費社會資源，且始終未見改善，漏逸瓦斯氣體罪、違反保護令罪，各判他7月、8月，應執行1年。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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