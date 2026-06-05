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為「酒駕罰單」爭吵 丈夫失控燒床墊 警救火嗆傷 檢方聲押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市陳姓男子、黃姓妻子昨因「酒駕罰單」起爭執，陳男疑情緒失控氣憤點火燒臥室床墊，蘇姓員警到場持滅火器滅火不慎吸入濃煙疑吸入性嗆傷，3人送醫均無大礙，火勢也經消防人員撲滅，陳男遭依公共危險罪嫌送辦，台北地檢署複訊後向法院聲押禁見。

今年6月4日下午1時52分許，夫妻2人在新北新店區新烏路二段，因日前陳男酒駕罰單問題發生爭執，陳男涉嫌在臥室縱火，點火燒床墊。蘇姓員警到場，持滅火器滅火不慎吸入濃煙疑吸入性嗆傷。

消防人員到場布設水線滅火，下午2時30分撲滅火勢，陳男、黃女、蘇員3人送往新店耕莘醫院就醫皆無大礙。全案陳男遭依公共危險罪嫌送辦，檢方訊問後向法院聲押禁見。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市陳姓男子與黃姓妻子2人為了酒駕罰單起爭執，丈夫一怒之下點火燒床墊，員警獲報到場持滅火器救火也吸入性嗆傷，共3人送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子與黃姓妻子2人為了酒駕罰單起爭執，丈夫一怒之下點火燒床墊，員警獲報到場持滅火器救火也吸入性嗆傷，共3人送醫。記者王長鼎／翻攝

酒駕 罰單

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