選舉嚴防假訊息 北檢奉最高檢指示偵辦全國性重大深偽案

台北市清潔隊再傳遭攻擊，繼5月15日有人亂丟垃圾還毆打清潔隊員，6月1日又有男子違規亂丟垃圾包，因不服被取締，當場辱罵巡查員、動手攻擊執勤人員，甚至指控被環保局人員打到受傷而去提告。環保局嚴厲譴責，強調有違事實，另已對該名男子提告妨害公務。

2026-06-05 12:22