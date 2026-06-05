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選舉嚴防假訊息 北檢奉最高檢指示偵辦全國性重大深偽案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

地方公職人員選舉將於11月28日投票，代理檢察總長徐錫祥裁示台北地檢署處理全國性重大深度偽造假訊息案件，北檢昨奉最高檢指示成立「全國性重大深度偽造假訊息處理中心」，指派主任檢察官李仲仁擔任執行秘書，偕同愛組檢察官楊思恬、忠組檢察官廖彥鈞、御組檢察官高肇佑專責處理此類案件，防堵假訊息干擾選情。

最高檢本月3日舉行「檢察機關辦理妨害選舉案件有關深度偽造與假訊息處理參考流程」研商會議，代理檢察總長徐錫祥裁示，各地方檢察署均成立重大假訊息處理中心，並由北檢處理全國性重大深度偽造假訊息案件。

台北地檢署昨日成立「全國性重大深度偽造假訊息處理中心」，指派李仲仁主任檢察官擔任執行秘書，偕同愛組檢察官楊思恬、忠組檢察官廖彥鈞、御組檢察官高肇佑專責處理全國性重大深偽假訊息案件。

北檢表示，因應今年底將舉行地方公職人員選舉，已與法務部調查局、內政部警政署刑事警察局成立「偵辦及鑑識深度偽造假訊息」聯繫窗口，將秉持「迅速鑑識、有效澄清、溯源追查、嚴厲查辦」原則，積極偵辦全國性重大深度偽造假訊息案件，澈底防堵假訊息干擾選情，以安定民心，維護選舉公平。

因應年底選舉，台北地檢署成立「全國性重大深度偽造假訊息處理中心」指派專責檢察官偵辦全國性重大深度偽造假訊息案件。圖／本報資料照片
因應年底選舉，台北地檢署成立「全國性重大深度偽造假訊息處理中心」指派專責檢察官偵辦全國性重大深度偽造假訊息案件。圖／本報資料照片

北檢 檢察官 2026九合一選舉

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