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北檢成立重大深偽假訊息處理中心 專責檢察官偵辦

中央社／ 台北5日電

台北地檢署今天指出，已接獲代理檢察總長徐錫祥指示，昨天成立「全國性重大深度偽造假訊息處理中心」並指派主任檢察官李仲仁擔任執行秘書，偕同檢察官楊思恬、廖彥鈞、高肇佑專責偵辦。

最高檢察署3日召開「檢察機關辦理妨害選舉案件有關深度偽造與假訊息處理參考流程」研商會議，由徐錫祥擔任主席，召集高檢署及各高分檢、六都地檢署，並邀請中選會、數位發展部、調查局、刑事局、台灣網路資訊中心（TWNIC）出席，研商年底九合一選舉有關深偽假訊息的鑑識、下架、停止解析及澄清等處理流程。

徐錫祥裁示，各地檢署均成立重大假訊息處理中心，並由台北地檢署處理全國性重大深偽假訊息案件，各地檢署依台灣高等檢察署提案的處理流程辦理，檢察機關視需要適度發布新聞澄清，並通報平台業者下架，或請內政部警政署刑事警察局辦理停止解析的通報事宜。

北檢今天發布新聞稿表示，北檢接獲相關指示，已於昨天成立「全國性重大深度偽造假訊息處理中心」，並指派主任檢察官李仲仁擔任執行秘書，偕同楊思恬、廖彥鈞、高肇佑等3名檢察官專責處理此類案件。

北檢表示，因應年底地方公職人員選舉，北檢已與調查局、刑事警察局成立「偵辦及鑑識深度偽造假訊息」聯繫窗口，將秉持「迅速鑑識、有效澄清、溯源追查、嚴厲查辦」原則，積極偵辦全國性重大深度偽造假訊息案件，澈底防堵假訊息干擾選情，以安定民心，維護選舉公平。

北檢 檢察官 徐錫祥

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