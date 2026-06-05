花蓮前教育處長李裕仁貪汙逆轉無罪 採購案洩密判9月定讞

花蓮縣政府前教育處長李裕仁被控於鯉魚潭水上運動訓練基地工程、棒球場整建等採購案收賄洩密，一審依貪汙罪判10年半徒刑、公務員洩漏國防以外秘密罪判6月得易科罰金之刑，不過二審認定李沒有收到賄款，貪汙部分改判無罪，僅依2個洩密罪判刑9月，得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李裕仁被控2018年間擔任花蓮縣教育處副處長時，夥同花蓮縣體育會理事長汪錦德、白手套廠商陳金源等人，透過鯉魚潭水上運動訓練基地工程、棒球場整建、棒球場設計等3個採購案，由李洩漏採購底標等資料，再收受廠商8萬1500元賄款，圖利廠商30萬元，檢方依貪汙、洩密罪嫌起訴李、汪、陳等3人。

李裕仁也因案被羈押8個月，他僅坦承部分洩密罪行，花蓮地方法院一審依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪判刑10年6月，公務員洩漏國防以外秘密罪判6月得易科罰金之刑。汪錦德判刑7年、4月得易科罰金之刑；陳金源判刑7年2月、4月得易科罰金之刑。

案件上訴，花蓮高分院二審認為汪錦德先後收受到的款項，並沒有分文轉給李裕仁，陳金源是因為得標後如果請款等有問題，要拜託汪錦德幫忙，所以才會給汪錦德錢，李裕仁也無向陳金源暗示必須付錢給汪錦德，以便拿到標案。

二審指出，本案持續監聽李裕仁長達2年多的時間，但根據監聽譯文、相關LINE紀錄等，也難認汪錦德收的款項與李裕仁的職務有何關係，若李裕仁有收受賄賂，於長達2年多的監聽期間，豈會無敗露收賄事跡？相關卷證資料無法證明李收賄，改判無罪。

二審依2個公務員洩漏國防以外秘密罪判李裕仁9月徒刑，得易科罰金；陳金源判刑7月、汪錦德5月，得易科罰金。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。