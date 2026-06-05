法律系替代役偷載外洩性侵被害人個資 後當律師又涉不法被告

張姓男子10年前法律系畢業後到南投地方法院擔任替代役，卻利用公務電腦將院內法官處理案件技巧、經驗及制度，甚至包括性侵、家事案未成年被害人個資等，都下載外傳給友人；台中地院依妨害電腦使用、洩密等罪，各判他4月、3月，可上訴；張後取得律師資格，目前執業中。

檢方查，張男2015年9月7日至2016年7月21日利用在南投地方法院服替代役機會，從公務電腦中取得法院調解技巧、糾紛調解、人口販運、提審案、家事案、醫事法案、強制案、貪汙、智財案等資料。

張甚至連法院內部的性侵被害人、少年及家事事件等未成年等應秘密文件都下載，分別於2015年12月、2016年9月等，以電子郵件分別傳給郭姓、宋姓及王姓男子，全案經多名律師、收件人向南投、台中地檢告發才曝光。

台中地院審理時，張就妨害電腦使用部分等認罪坦承，中院審酌他明知檔案包括性侵、未成年被害人資料仍任意下載、交付他人。

中院審理後，各依公務員假借職務上之機會，故意犯無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪、非公務員交付因職務而持有之中華民國國防以外應秘密文書罪，各判他4月、3月，均得易科罰金。

另外，檢方也認為張男下載南投地院內部資料另涉洩密，張堅決否認犯行，辯稱除性侵、少年資料需保密外，其餘檔案只是講義、案例解說，非屬中華民國國防以外之應秘密之文書；中院查，張下載檔案，多為增進法律工作者職學能的課程講義，認定非秘密，不另無罪諭知。

檢方另起訴，張男領有律師證書，2018年1月7日登錄台中律師公會執業，卻和同校無律師執照的陳姓學長共同設立法律事務所，由張擔任所長、陳為副總，招攬訴訟業務、辦理訴訟事件，涉犯律師法、詐欺等罪嫌。

中院認為，無法認定張男、陳男有互相出資經營事務所執行業務，陳是聘雇的員工，該部分判無罪。