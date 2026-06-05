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翁入住養護中心37天生褥瘡送醫逝 女兒求償210萬卻敗訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳翁2022年間入住龍潭某養護中心僅37天，臀部生褥瘡疑似中心情，延誤就醫直到併發敗血症，送醫仍於2個多月後死亡，女兒認為養護中心疏於照護延誤病情，提告求償210萬元；桃園地院委託醫學中心鑑定認定，老翁之死與照護無因果關係，判家屬敗訴。

判決指出，陳翁因中風、失智於2022年1月27日入住私人養護中心，由沈姓護理長負責相關照護工作；女兒主張，父親入住期間疑似照護不周，導致臀部生出巨大褥瘡，且中心未即時告知及安排就醫，直到同年3月4日因第四級褥瘡合併壞死性筋膜炎送往國軍桃園總醫院急救。

陳翁翌日轉送台北榮總接受筋膜切開手術治療，後因病情惡化於5月15日死亡。女兒認為，父親死亡與養護中心負責人、護理長等未善盡照護義務有關，又隱匿病情延誤就醫，必須負擔侵權行為與債務不履行責任，要求連帶賠償照護醫療費30萬元、殯葬費30萬元以及精神慰撫金150萬元，合計210萬元。

長照中心和護理長均抗辯指出，陳翁本身高齡、中風長期臥床、失智，這類高齡臥床長者因自身營養不良，讓原就不易癒合的褥瘡更難好，且傷口惡化未必是照護疏失造成，老翁從北榮出院時，傷口已獲控制、病況穩定，顯見他的死亡與照護沒有因果關係；此外，家屬所提的過失傷害及過失致死刑事告訴，也獲檢方予以不起訴處分。

民事庭審理時，委民事庭審理時，委託林口長庚紀念醫院進行醫療鑑定。鑑定報告認為，從養護中心留下的紀錄來看，均有持續傷口照護，未發現足以認定未盡注意義務的證據；高齡臥床患者出現褥瘡且長期未癒，在臨床上相當常見，而傷口惡化與年齡、營養狀況、疾病進展等多項因素均有關聯，無法認定是單一照護不周造成。

鑑定也指出，陳翁在台北榮總治療後，於2022年4月29日出院入住另家長照機構，當時病況相對穩定，屬可出院照護程度。檢驗發現老翁的白蛋白數值僅1.8g/dl，屬嚴重營養不良，癒合能力及抵抗力皆明顯不足，加上高齡、中風及失智等因素，整體健康狀況相當脆弱。

至於陳翁死亡原因，鑑定醫師認為，陳翁於死亡前曾出現吐奶、呼吸喘及血氧下降至81％等症狀，合理推測可能發生吸入性肺炎，而吸入性肺炎在高齡臥床患者中相當常見，確實可能快速惡化致命，由於家屬不同意解剖，無法確認確切死因。

依據照護紀錄顯示，陳翁病危時家屬已簽署DNR（不施行心肺復甦術及維生醫療）同意書，鑑定指出，即便當下送醫，也不會進行插管等積極急救措施，因此無法認定死亡是因為照護疏失，且養護中心有持續照顧傷口的紀錄，難以判斷有延誤送醫情形。

法院採信鑑定報告指出，本案最關鍵的是養護中心是否有照護過失，以及照護行為與死亡結果是否具有相當因果關係，從現有證據及專業鑑定來看，兩者均無法取得證明，尤其是陳翁離開養護中心後，已住院治療病況穩定出院，之後在另一家長照機構過世，因此難認陳翁的死與前一家養護中心的照護行為有直接關聯，因此駁回家屬請求侵權行為損害賠償事件，全案仍可上訴。

陳翁入住養護中心後生褥瘡及併發症，後因病況危急不治，桃園地院審理認為，無法舉證陳翁的死亡與照護疏失有關，駁回家屬求償之訴。養護中心示意圖（與新聞事件無關）／聯合報系資料照
陳翁入住養護中心後生褥瘡及併發症，後因病況危急不治，桃園地院審理認為，無法舉證陳翁的死亡與照護疏失有關，駁回家屬求償之訴。養護中心示意圖（與新聞事件無關）／聯合報系資料照

中風 長照

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