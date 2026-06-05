坪林親水農場少年溺斃 沒救生設施…業者判刑10月

15歲蘇姓少年與家人到新北市坪林區天山親水農場遊玩，下金瓜寮溪戲水時，因踩空溺水送醫不治，農場吳姓負責人依過失致死罪起訴。吳稱，溪流在農場外，否認過失責任，台北地院認吳有注意義務卻不作為，判吳有期徒刑10月。可上訴。

2023年7月9日蘇姓少年與父母到農場遊玩，當天下午1時，少年到金瓜寮溪玩水時，因水深2米踩空溺水，遊客向新北市消防局報案救起少年實施CPR（心肺復甦術），後送往萬芳醫院搶救仍不治，檢方偵辦，依過失致死罪起訴吳、求處重刑。

吳辯稱，溪流是在農場的外面，他沒有經營水域，溪流上下游都可以抵達，不一定要從農場進入；吳說，他有叫遊客注意安全，否認有法律責任。

吳的辯護人則說，吳並沒有引導死者一家人到溪流去戲水，且少年溺水上方有公告水深2米很危險等，不能課以吳保證人的地位等。

合議庭認為，吳偵查中表示進入農場要買門票200元，沒有買票就不讓客人進入，可見得吳的經營模式，是透過門票收費來營運，實際上已將溪流、溪畔環境納為整體遊憩活動的一部分，應負相當的安全注意義務，但農場卻無救生設施，業者犯過失致死罪。

判決書指出，吳是天山親水農場的經營者，有確保遊客安全的職責，卻未善盡注意義務，致遊客溺斃死亡，造成家屬無以回復的傷痛；判決說，吳犯後否認犯行、態度不佳，雖與家屬有調解意願，但雙方未達成共識，因此依法判決。