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蓋爛尾樓詐貸銀行35億 遠航董座張綱維挪用4.5億起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

遠東航空公司董事長張綱維涉將樺福建設位在淡水小坪頂土地，「左手賣右手」賣給禾泰豐公司（遠向建設），並向臺企銀詐貸35億元，4.5億元挪為己用，建案停擺成為爛尾樓。台北地檢署今偵結，依違反銀行法等罪起訴張綱維、時任禾泰豐負責人周國光、禾群營造登記負責人范佐志及遠向建設公司，銀行撥貸30.6億沒收或追徵其價額。

張綱維被控掏空公司資產，台灣高等法院判刑14年，另因民用航空法被判2年6月，不得上訴確定，日前發監執行。

起訴指出，樺福集團負責人張綱維投資新北市淡水區小坪頂97戶房屋、108個車位的15筆土地，2012年9月間以土地向臺企銀行申請貸款僅核貸2.1億元，涉嫌與周國光謀議，墊高土地買賣金額虛偽銷售給禾豐泰，改用禾豐泰名義向臺企銀行貸款，支應樺福集團龐大資金需求。

檢方查出，張、周合作涉嫌增資不實，先匯款5000萬元至禾豐泰，將禾豐泰假增資至銀行要求的1.2億元，周再向金主借款3億匯入帳戶，充作增資股款收足證明。

起訴指出，張、周明知禾豐泰2013年5月的資本額僅有8千萬，禾豐泰虛偽增資至3.8億元，並簽不實買賣契約，由禾豐泰以21億2500萬元高價購15筆土地，虛稱將開發「台北君天下」建案，預估營建成本36.6億元，向臺企銀申請融資35億元。

檢方追查，張、周簽訂股權讓渡協議書，張取得2500萬股，指派樺福集團員工范佐志擔任禾群營造登記負責人，自2016年1月至2018年4月間，將銀行撥付禾群營造的貸款4億5516萬元陸續挪為己用，涉嫌背信罪嫌。

檢方認定，臺企銀已撥貸計30.6億元為此案犯罪所得，建請法院宣告沒收或追徵其價額。

遠東航空董事長張綱維。圖／聯合報系資料照片
遠東航空董事長張綱維。圖／聯合報系資料照片

張綱維 遠航 臺企銀

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